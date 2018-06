“El PLC se interesó en conocer cuál había sido el desempeño real del candidato panista, en el Colegio Heroico Militar, por lo cual nos dirigimos a la Secretaría de la Defensa para investigar con fundamentos, resultando que no estuvo años como cadete, no se graduó, no recibió medallas, solo estuvo 10 meses y desertó del Colegio Heroico Militar, quien deserta traiciona, quien deserta no tiene respeto a la palabra, ni respeto por sí mismo, ni quiere servir” declaró, Carlos Plata González.

El Dirigente Estatal del Partido Liberal Campechano, Carlos Plata González, anunció que se dieron a la tarea de investigar la veracidad de la carrera militar del candidato panista, Elíseo Fernández Montúfar, quien ha presumido en diversas ocasiones contar con curriculum amplio por haber permanecido en la milicia varios años, ante esto la Secretaría de la Defensa Nacional lo desmintió, afirmando que solo permaneció en el Colegio Heroico Militar por 10 meses e incurrió en el delito de deserción.

“Que el ciudadano investigado causo alta en el Ejercitó y Fuerza Aérea Mexicana como cadete del Heroico Colegio Militar el 1 de Septiembre de 1997 y se hizo probable responsable del delito de deserción el 1 de julio de 1988, otra de las grandes mentiras que rodean a este sujeto que quiere aprovecharse de la nobleza de los campechanos para mentir, negociar, corromper, para saquear y pasa usar el ayuntamiento como su arca personal” reafirmó Plata González.

Por lo que el dirigente del PLC, demostró que el aspirante a la Presidencia Municipal de Campeche por el Partido Acción Nacional, una vez intenta engañar a la ciudadanía, por lo que Carlos Plata retó a Eliseo Fernández Montúfar a negar la veracidad de la información que les fue otorgada por la SEDENA.

“Reto a Eliseo que desmienta esta información que nos entrega la Secretaria de la Defensa Nacional, hoy no podrá decir que es mentira, ya se atrevió a negar a la ciencia, vamos a ver si se atreve a decir que la SEDENA miente, esperaré su respuesta” dijo el Dirigente Político.

Por su parte ex panistas aseguraron que las personas que tienen la des fortuna de conocer a Eliseo Fernández Montúfar saben que todo lo que ha salido a la luz del panista es verdad y lo tachan de mentiroso, hablador y manipulador, pues presuntamente solo busca adueñarse del erario del Ayuntamiento de Campeche.

“Es penoso que Eliseo Fernández Montufar pretendiendo engañar a la ciudadanía se invente un curriculum que está muy lejos de la realidad, lo que tuvimos la des fortuna de conocerlo sabemos perfectamente la clase de mentiroso que es, no puede negar lo que está comprobad el PLC se dio a la tarea de buscar esta información por la vía legal y legalmente una vez más queda comprobado que Eliseo Fernández miente” aseveró, Francisco Portela Chaparro.

“Bueno de nueva cuenta una verdad, solo las personas que no conoce al señor Fernández no sabe cómo es de hablador, echador, manipulador, esta situación es seria y esperemos que todo lo que se deba de seguir investigando se investigue pero lo más importante es que los campechanos ya no se dejen llevar por dimes y diretes sino que tomen una decisión muy madura es primero de julio” expresó el ex panista, Alexandro Brown Gantus.

Asimismo el candidato a Diputado Federal, Manuel Santos Cuituny dijo que la coalición “Por México al Frente” que él representa hoy no asume la candidatura de Eliseo Fernández pues solo se ha dedicado a manchar la imagen de los políticos que desean trabajar en beneficio de los campechanos.

“La verdad es que es muy reprobable, muy reprochable que estemos tratando al pueblo de Campeche de engañarlo, el día de hoy de puedo decir que esta coalición que yo represento hoy no asume la candidatura de Eliseo Fernández, hoy tiene totalmente todo nuestro rechazo, toda nuestra desaprobación porque no puedes burlarte del pueblo campechano” afirmó el candidato federal.

Finalmente como un Seudo mesías a la Presidencia Municipal, es como señala la candidata del PRD al tercer distrito, Esmeralda Alonzo Aguilar, al manifestar que al desertar de la milicia Fernández Montúfar deja ver su irresponsabilidad y al no respetar reglas deja en claro que solo se ha montado un circo a su alrededor intentando engañar a los campechanos.