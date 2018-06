El gobierno de México necesita contar con políticas públicas y planes para atender a la gente migrante que viene de paso a nuestro país en busca del ‘sueño americano’ y que en algunos casos pretenden quedarse en suelo mexicano, aseveró la Dra. Lourdes Rosas López, Profesora Investigadora de Ciencias Políticas e Investigadora de la Universidad de Nueva York en UPAEP.

Indicó, “así como nuestros connacionales han llegado a los Estados Unidos por casi dos siglos, esta población de centroamericanos está llegando a México, con el propósito de continuar su camino hacia la Unión Americana”.

En ese sentido, lamentó el actuar del gobierno norteamericano, podemos observar una política migratoria que está en contra de los derechos humanos, cruel e incluso “malvada”, palabras con las que la comunidad estadounidense e internacional, ha calificado a la política de Donald Trump.

Comentó que la migración está atravesando por un momento difícil debido a la decisión de la política migratoria llamada “Tolerancia Cero”, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos.

Dijo que México pertenece a una región migratoria, localizada en el Norte y Centro de América, conformado por Estados Unidos, México y Centro América, esta última constituida por los países del Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras.

Esta región migratoria se da porque los intercambios poblacionales, es decir, los desplazamientos de las personas que cruzan las fronteras son intensas, siendo Estados Unidos el país preferido por estas personas como lugar de destino y los demás países de origen y México utilizado como país de tránsito fundamentalmente, señaló la académica.

Refirió que en esta región nosotros tenemos estos movimientos migratorios, emigración, inmigración, transmigración (tránsito por México) y también el retorno de las personas que puede ser voluntario u obligado, conocido como deportación.

Cabe señalar que en esta zona migratoria, las decisiones que se toman por los países que pertenecen a la misma región de forma unilateral afectan todos los movimientos por todo lo que sucede en este lugar.

Dijo que Donald Trump presidente de los Estados Unidos, decidió aplicar en abril el programa de “Tolerancia Cero”, fundamentalmente soportada en considerar a los migrantes indocumentados sin importar su origen como criminales, es decir, como sujetos que deben someterse a un proceso en las cortes de la Unión Americana, en donde tienen que responder por esta gran falta de haber querido pasar la frontera sin documentos.

Abundó que este proceso de “ser detenidos y ser llevados a las cortes, … en un primer momento hasta la semana pasada, al ser considerados a los adultos como criminales, los separaban de los menores, fueran sus hijos o no, para ser juzgados y llevados a las cortes”.

Y a partir de que Estados Unidos tiene una crisis política por esta decisión, el presidente Donald Trump, decide por medio de una orden ejecutiva, ya no separar a los menores de sus padres, circunstancias que se presentaron hasta el fin de semana pasado.

Refirió que aproximadamente 550 niños fueron regresados con sus padres. El departamento de migración y de seguridad nacional de la frontera de Estados Unidos, señaló que saben dónde se encuentran los menores y que los están poniendo en contacto con sus padres.

Indicó que en el caso de los niños mexicanos separados de sus padres, aproximadamente 21 menores, ya fueron devueltos a sus progenitores desde la semana pasada, pero sigue pendiente el caso de los demás niños centroamericanos.

Con respecto a las implicaciones que trae para México esta situación, la Dra. Rosas López subrayó que se deben pensar fundamentalmente en tres cosas, la primera que es el endurecimiento de la política migratoria, si bien fue un número mucho menor de niños mexicanos, eso no significa que estemos ante la presencia de una política migratoria de las más duras y agresivas que los Estados Unidos ha establecido, porque además es violatoria de los derechos humanos, pero también es una política migratoria cruel.

Agregó que de acuerdo a estudios sobre salud pública de los migrantes, indican que los menores que no cuentan con sus padres para poder soportar el trauma que significa un proceso así, llegan a tener consecuencias que determinan la salud de su vida, incluso les puede causar la muerte. “porque un menor que no es acompañado por sus padres en estos procesos de gran trauma se estresa a gran nivel que su sistema o cuerpo en general no puede procesar la tensión y por lo tanto, no responde de la mejor manera”.

Enfatizó que el gobierno y la sociedad mexicana deben pensar en que también forman parte de este proceso, “somos parte de la región migratoria y que los transmigrantes que provienen de Centroamérica también se están quedando en nuestro territorio, los podemos encontrar en las calles, en los cruceros de las esquinas, en los supermercados y en muchos otros espacios, porque ante la política de Tolerancia Cero de los Estados Unidos, van a permanecer algún tiempo en México, quizá más largo o más corto, pero difícilmente regresarán a casa”.

La Dra. Lourdes Rosas reiteró que todos sabemos que en Centroamérica, las condiciones de alta pobreza, de marginación así como de violencia estructural y de carencia de empleos, factores que en conjunto provocan la salida de su gente hacia otro país en donde tengan mejores oportunidades de vida, sin olvidar que también los desastres naturales provocan la salida masiva de las personas.

Advirtió que México necesita de políticas públicas, planes por parte del gobierno para atender a esta población, “así como nuestros connacionales han llegado a los Estados Unidos por casi dos siglos, esta población de centroamericanos está llegando a México”.

Apuntó que con respecto a las próximas elecciones de los Estados Unidos en el mes de noviembre próximo, el presidente Donald Trump con el tema migratorio está obligando a los demócratas a definirse para que éstos tengan o aprueben la propuesta del presidente norteamericano en contra de los “Dreamers” y en contra de esta población que está solicitando refugio, y en consecuencia, Donald Trump, quiere asegurar un nuevo triunfo en las elecciones intermedias, aun teniendo a los demócratas en contra.

Redacción