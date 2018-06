Andrés Manuel López Obrador plantea tres acciones

Culiacán, Sinaloa.- El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a Enrique Peña Nieto que actúe con urgencia y de inmediato sobre el tema de los niños mexicanos que han sido deportados de los Estados Unidos en condiciones inhumanas.

Propuso tres acciones: primero, que haya una enérgica nota diplomática de protesta en contra del gobierno que encabeza Donald Trump.

Prosiguió: segundo, que se solicite la intervención urgente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que con ese carácter de urgencia, como lo ameritan los acontecimientos, se actúe y se detenga esa actitud prepotente, racista e inhumana de deportar a niños, ponerlos en sus jaulas y separarlos de sus padres.

Señaló: “eso va a en contra de los derechos humanos más fundamentales, se tiene que actuar de inmediato”.

Tercero, pidió a Enrique Peña Nieto que envíe, de inmediato, un equipo de profesionales a la frontera, que vayan abogados, psicólogos, trabajadoras sociales para asistir, apoyar, a los niños y a sus familiares.

Sostuvo que estará pendiente en estos días para que se detenga esta acción represiva, racista e inhumana.

“Y ya pronto, muy pronto, al triunfo de nuestro movimiento, vamos a defender a los migrantes de México, de América Central, de todo el continente americano y a todos los migrantes del mundo que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida a Estados Unidos, es un derecho humano que vamos a defender para todos los mexicanos y para los migrantes”.

Así expresó su protesta por lo que sucede con niños mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos y del Caribe que están siendo deportados de los Estados Unidos en condiciones inhumanas.

En entrevista, López Obrador expresó: “nosotros vamos a exigir respeto a los mexicanos, no vamos a permitir agravios de ningún gobierno extranjero”.

A la pregunta de los reporteros Trump ha sido racista con el pueblo de México, esto de los niños migrantes, cómo conciliar con Donald Trump que es racista, el candidato presidencial recordó que ya se ha pronunciado.

Comentó que no puede decir más, porque falta que se celebren las elecciones, después será presidente electo y más tarde presidente constitucional, porque no quiere torpedear a Enrique Peña Nieto, ya que si hay división no ayuda.

“Si se trata de tener una postura firme para que el gobierno de Estados Unidos respete a México se necesita actuar con responsabilidad y de manera conjunta”, indicó.

Mencionó que a partir de que sea presidente electo apoyará al presidente constitucional para que en todo el periodo de transición actúen unidos y se enfrenten las amenazas de los gobiernos extranjeros.

Sobre si se comprometería a reducir la migración, el candidato a la Presidencia de México manifestó que sí, ya tiene un plan y el sueño que tiene, el bello ideal que quiere que se convierta en realidad es que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas.

“Y para eso vamos a fortalecer la economía nacional y el mercado interno y se van a apoyar proyectos de desarrollo de sur a norte el país para que se arraigue al mexicano en sus pueblos de origen, que no tenga que emigrar y el que se vaya lo haga por gusto, no por necesidad, ese es el plan que tengo”, dijo.

A la pregunta de los reporteros sobre cuánto reduciría la migración, cuáles son sus proyecciones, López Obrador mencionó que se cambiará la correlación de fuerza, porque nadie se va a querer ir a trabajar a Estados Unidos, ellos van a tener problemas, ya que no tendrán a nadie para levantar sus cosechas y con quien construir sus edificios, porque México se convertirá en una potencia.

Indicó que la gente que se va a Estados Unidos no se va por gusto, sino por necesidad.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión acerca de la editorial The Washington Post que dice que López Obrador sería como un “Trump mexicano” que tiene las mismas propuestas que él, López Obrador respondió que no leyó la editorial del periódico estadounidense, porque leer La Jornada, Milenio, El Universal, Reforma, Excélsior.

Indicó que en estos tiempos no lee The Washington Post y es la opinión del medio, pero la respeta.

A la pregunta de los reporteros sobre la denuncia de Anaya contra Peña, López Obrador sostuvo que ya es de risa, es ridículo ahora resulta que Anaya está denunciando a Peña y a Calderón.

Recordó que Anaya fue presidente de PAN, no solo fue diputado y presidente del Congreso, nunca dijo nada en contra de los sobornos de Odebrecht, fue cómplice.

“Yo puedo demostrar que lo denuncié, hice hasta un video en la planta en Odebrecht, en Coatzacoalcos, en Nanchital, existe el video, lo escribí en mi último libro, lo denuncié en mi libro y lo he dicho en mucho tiempo”, expresó.

Abundó que ahora resulta que en un acto de cinismo, de cretinismo va Anaya y presenta la denuncia, sus asesores: Castañeda, Dante, Creel, el que estaba el vocero de Fox, Rubén Aguilar y puros asesores de altos vuelos.

En Culiacán, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador anunció que va a poner en la Fiscalía Electoral a una mujer, a un hombre íntegro, y ese fiscal electoral actuará con energía y enviará al Congreso una reforma para que se convierta en delito grave el fraude electoral.

Indicó que quien reparta despensas, compre votos y que utilice el dinero para favorecer a un partido irá “al bote sin derecho a fianza”.

Comentó que serán suficiente seis años para establecer una patria nueva, se logrará que habrá democracia auténtica, se acaben con los fraudes electorales, que se respete el voto libre de los ciudadanos y se terminarán con las estrategias perversas del tráfico con la pobreza de la gente, todo esto que sucede cuando hay una elección.

Puso de ejemplo que reparten migajas, que compran votos, que obligan a la gente a votar por un partido, todo esto se va a terminar.

López Obrador expresó que hay mucho ánimo, mucha alegría en la gente, porque “se percibe que vamos a ganar” y no solo es en Sinaloa, ayer también Baja California, Sonora, Chihuahua, es el mismo ambiente en el norte, el centro, el sur y el sureste del país.

Indicó que las encuestas así lo están manifestando, “estamos, sin presumir, pobremente 25, 30 puntos arriba de ventaja, es un fenómeno, ya se está logrando que se unifique todo el país” y comentó que hay apoyo de todas las clases sociales, de todas las religiones, se ha logrado que sea un movimiento de todos los militantes de los partidos para la transformación de México.

Comentó que se someterá a la revocación del mandato a los tres años de su gobierno, entonces no son seis años de gobierno, sino son tres años y aprueba, “me someto a la prueba, porque vamos a ganar la consulta para terminar los seis años, nada más seis años, porque soy partidario también del sufragio efectivo, no reelección”.

Informó que la Comisión de Pesca continuará en Mazatlán, Sinaloa y estará a cargo será un sinaloense, Raúl Elenes, quien es el ingeniero en Alimentos del Mar.

En La Paz, el candidato presidencial se comprometió a apoyar el turismo que es una actividad muy importante, porque no solo produce riqueza, distribuye riqueza, viven los hoteleros, los trabajadores al servicio del turismo, transportistas y por eso se tiene que apoyar al turismo.

Al mismo tiempo, explicó, se tienen que cuidar tres cosas: las colonias en donde viven los trabajadores de las ciudades turísticas cuenten con los servicios públicos, no pueden haber hoteles de gran turismo y colonias con miseria sin servicios públicos.

La segundo, dijo, que se garantice la paz y la tranquilidad en los centros turísticos, se cuidarán las fuentes de trabajo, habrá un plan especial para disminuir el inseguridad y violencia. El tercero, comentó que para tener turismo hay que cuidar el medio ambiente, se revisarán los proyectos mineros.

Dijo que estará muy pendiente de lo que hagan los gobiernos: federal, estatal y municipal, será respetuoso de la soberanía de los estados y de la independencia de los municipios, pero va a denunciar los actos de corrupción y lo abusos que se den en el país.

En el cierre de campaña de Tepic, Nayarit, Andrés Manuel López Obrador expuso que hace unos días firmaron un albazo para privatizar el agua, pero aseguró que ese decreto va para atrás.

En Nayarit, López Obrador indicó que va a triunfar y llevar a cabo la transformación del país, Nayarit saldrá adelante, saldrá de la marginación y la pobreza.

Adelantó que regresará a Nayarit, como presidente electo para traer el plan de desarrollo integral de la entidad y comentó que los miembros del gabinete se preparan para hacer proyectos, habrá brigadas para acudir a las comunidades, consultar sus necesidades y demandas del pueblo y de ahí surgirán los programas integrales en las distintas regiones de Nayarit y México.

Señaló que habrá atención especial a las comunidades indígenas de las distintas culturas que hay en Sierra Nayarita y anunció que iniciará en Nayarit su recorrido como presidente electo, porque es el estado con más pobreza y marginación.

Pidió que voten parejo por las candidatas y los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” nada de voto diferenciado y dijo que lleva 28 puntos de ventaja, este arroz ya se coció.