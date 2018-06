De manera simbólica, el candidato externo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Campeche, Alexandro Borwn Gantus realizó su cierre de campaña con un recorrido por la ciudad, acompañado de demás candidatos a cargos locales y simpatizantes del proyecto.

“Esta clausura simbólica nos permitirá tener un acercamiento con los campechanos antes de entrar a unos días de reflexión, veda en la que los votantes analizaran las propuestas expuestas en campaña para tomar la elección que bien convenga al municipio, la cual seguro será la nuestra”.

La caravana partió del Lerma, acompañada de militantes y simpatizantes, al igual que del presidente del CDE del PRD, Víctor Améndola Avilés, y de los candidatos a diputados de los distritos I, II,III,IV y V; Héctor Avilés, Nancy French, Esmeralda Alonso Aguilar, Adriana Marín May y Salomón del Rio Lastra, respectivamente.

Previo al recorrido el candidato en entrevista con medios de comunicación hizo un llamado a la sociedad para acudir a votar con civilidad el próximo primero de julio, derivado de amenazas e incitaciones a la violencia provocadas por otros candidatos.

“Hago un llamado a respetar a los medios de comunicación, ustedes que solo hacen su trabajo y merecen como cualquier ser humano el respeto de desempeñar su profesión, esa labor de informar a los campechanos; repruebo toda clase de acto que promueva la violencia”, dijo el candidato a los comunicadores.

Brown Gantus agregó que “esa estrategia negra que lleva el candidato azul está provocando la desunión de los campechanos, no debemos permitir que ninguna persona atente con nuestra tranquilidad o forma de pensar, demos muestra de civilidad y propiciemos un ambiente de paz al momento de emitir nuestro voto consiente”.

El candidato hizo énfasis en la respuesta de la gente hacia su campaña, agradeciendo las muestras de apoyo y el hecho de que conforme avanzaban los días de proselitismo más gente se sumaba a su proyecto.

“Hay gente que ya no se siente identificada con sus siglas partidistas o que simplemente quieren un cambio real y están viendo en nosotros una posibilidad verdadera, en una persona que ha trabajado, he sido transparente y he denunciado casos de corrupción tanto del estado, como del municipio y tenga la seguridad que no descansaré hasta lograr un mejor municipio para todos” comentó.

El recorrido que comenzó en Lerma, tomó rumbo hacia Samulá, para luego tomar avenidas principales como la Central, Circuito Baluartes, Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Las Palmas, colonia Fidel Velázquez y Presidentes de México.

Durante su trayecto los candidatos fueron aceptados por los ciudadanos que salían de sus casas o negocios para saludar y reconocer en este proyecto el que tiene a las mejores mujeres y hombres que cambiaran el rumbo del municipio de Campeche.

Por último el candidato señaló que esta caravana solo fue una forma simbólica de concluir las actividades proselitistas, pues aseguró que no dejará de hacer campaña hasta el último minuto que la ley electoral le permita.

