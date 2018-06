“En el tema del aborto, si estás dispuesto a matar a un bebe ¿a que no estás dispuesto? los jóvenes no tienen responsabilidad, son egoístas, piensan en su satisfacción y si ello trae consigo un embarazo no deseado, lo elimina del camino y siguen disfrutando su cuerpo sin madurez” externó, Gerardo Casillas González.

El Vocero de la Diócesis de Campeche, aseguró que los jóvenes de hoy, no tienen responsabilidad sexual, ni criterio, por ello han crecido los índices de embarazo a temprana edad, ante esto son las familias las que deben inculcarles valores, lo cuales presuntamente se han ido perdiendo, señalando que ahora todo lo marcan como discriminatorio.

“La iglesia insiste y promueve el tema de la pureza la castidad como un camino viable, que pueda llevar a nuestros jóvenes a un encuentro con el tú, con la novia o novio en su caso de la mujer, en la entrega total en el momento del matrimonio, se está generando un desorden porque lo que antes eran valores asumidos y conocidos por todos, ahora resulta que son estorbos o discriminatorios” reafirmó el vocero.

Asimismo aseveró que en los colegios salvatorianos que él dirige, se han enfocado en fomentar en los estudiantes el proteger su dignidad humana y física, situación que los ha llevados a los jóvenes a tener conflictos pues actualmente en la sociedad ellos deciden vivir su sexualidad sin límites ni medidas, pues no hay nadie ni nada que se los prohíba.

“Porque solamente es pensar en mi provecho, en mi placer en mi satisfacción y si ese placer pues trae como efecto un embarazo no deseado pues elimínalo del camino siendo legal, las instituciones debemos proteger la dignidad humana” comentó

Finalmente señaló que el humano es egoísta, pues hoy en día es más fácil desechar a un bebé abortándolo para poder seguir disfrutando con su vida sexual que decidir entregar su pureza hasta el momento que se consagra a una pareja.