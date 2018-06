“Lo que se gana en una elección es el derecho de servir, nosotros lo tenemos muy claro y estamos listos para cumplir con responsabilidad” aseguró Laura Hernández Pacheco, candidata a diputada del Primer Distrito, por la Coalición “Campeche para Todos”

Apuntó que no hay compromiso más grande que el de no defraudar la confianza de la gente “sé que el que me regalen su confianza significa que depositan su fe y esperanza en mí, esto eso es lo más valioso que he recibido y tengan la plena seguridad que no voy a defraudarles, cumpliré desde el primer día”

Reiteró que el servir nunca ha sido una carga, es la manera de agradecer a la vida lo que le ha dado y le ha permitido tener “la vocación de servicio es saber compartir lo que tienes, es apoyar a quien lo necesita, es estar presente cuando lo requieran, escuchar y dar respuestas, y eso es lo que tendrán de mí, trabajo, apoyo, gestión, respaldo y mi presencia. Laura siempre estará con ustedes”

En breve entrevista realizada durante su caminata, Hernández Pacheco explicó que la caminata de ayer fue increíble porque el Primer Distrito literalmente se volcó para darle su respaldo a todos los candidatos de, PRI-Verde-Panal “vamos a ganar porque junto a nosotros va toda esta gente noble y buena. Ayer quedó demostrada la lealtad y ese es un valor que no tiene precio”

Aclaró que no fue un cierre de campaña, solo se trató de una caminata donde los priistas del primer distrito fueron anfitriones de todos los abanderados de las coaliciones “Todos por México” y “Campeche para todos”, encabezados por René Cisneros, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI “en verdad fue un orgullo que nuestro líder nacional caminara con nosotros”

Puntualizó que ella seguirá caminando hasta el último día que permita la ley “hemos caminado desde el primer día, aquí no han habido sábados ni domingos. Y después de la elección, ya como diputada electa, volveré para empezar con el trabajo que se necesita para cumplir. Como les acabo de decir a las personas, lo que se gana en una elección es el derecho a servir. La elección no es el final, es el principio. Y eso lo tengo claro, mi compromiso es cumplirles y ellos saben que lo haré” concluyó

Redacción