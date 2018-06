En la recta final de su campaña, el candidato independiente, Jak Valle Pinzón visitó a las familias de la colonia Kanisté, en donde casa por casa dio a conocer sus propuestas y aseguró que representa la única opción que no se encuentra ligada a ningún partido político.

Tocando puertas sin parar, Jak saludó y escuchó las problemáticas que enfrentan los vecinos de este sector en el tema de seguridad, servicios públicos, terrenos baldíos y fauna callejera.

“Durante estos 54 días de campaña, no he parado de visitar los fraccionamientos, colonias y unidades habitacionales del Distrito V, porque me interesa conocer sus necesidades”, significó al detallar que desde el Congreso gestionará mayores recursos para que los campechanos cuenten con entornos más seguros.

Al caminar por las calles de este sector estrechó la mano de doña Graciela Uc, quien debido a malas experiencias con los diputados del distrito, no le ha abierto la puerta a ningún candidato durante los casi dos meses de campaña, “ya estoy cansada de sus mentiras”.

Con un poco de desconfianza escuchó las propuestas del candidato ciudadano, a quien identificó por su familia, propietaria de la tienda Casa Valle Chab, “ustedes son gente honrada y de trabajo, de antemano cuenta con todo mi respaldo”, le dijo.

“Doña Chelita” pidió a Jak no dejarse influenciar por las “mañas” de los políticos y trabajar en beneficio de la ciudadanía; se comprometió a difundir entre su familia y conocidos las propuestas del candidato ciudadano para que obtenga el triunfo en las elecciones del 1 de julio.

“Regresaré a visitarlos como diputado del Distrito V, no tengan duda de que trabajaré por el bien de todos los vecinos”, concluyó.

