En la recta final de la campaña, Laura Hernández Pacheco, candidata a diputada, aseguró que el Primer Distrito hará la diferencia, “porque ustedes son diferentes, me han demostrado que nada los atemoriza ni los detiene, cada problema lo convierten en un reto y cada dificultad la vuelven fortaleza”.

Apuntó que está convencida que cuando los ciudadanos toman en sus manos los problemas comunes, cambian todo, “tengo mucho que agradecerles porque cada día me dan lecciones de vida, verlos como se unen para ayudar, como comparten lo mucho o poco que tienen, y siempre tienen una palabra de aliento”.

Manifestó que su fuerza es tenerlos como sus aliados, y esa alianza entre ciudadanos y su diputada es lo que marcará la diferencia, “desde el primer día y durante los próximos tres años, vamos a ver un cambio positivo en cada familia, cada calle y cada colonia. Porque iremos juntos, y esa unión nos hará invencibles”.

Hernández Pacheco dijo que quien dude de la capacidad de quienes viven en este distrito es porque no los conoce, “ustedes son el activo más importante, lo más valioso que tiene el primer distrito, no permitan que nadie les convenza de lo contrario ni que nada les cambie, ustedes son la razón por la que lucharé desde el Congreso”.

Reiteró que no hará promesas, que su trabajo será siempre en respuesta a lo que ellos necesitan y demandan, “se los dije desde el principio, vengo a escucharlos, a comprometerme y a trabajar para ustedes. Yo no tengo duda de que ganaré esta elección porque los tengo a ustedes a mi lado. Y no solo seré su diputada, soy su amiga y su aliada. Así que vamos a trabajar y a demostrar que nosotros somos diferentes y haremos la diferencia” concluyó.

