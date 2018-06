Cerca de concluir las campañas políticas, el candidato externo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Campeche, Alexandro Brown Gantus aseguró que el proyecto que encabeza representa un verdadero cambio a favor del municipio.

Durante su recorrido por la colonia Ampliación Esperanza, el candidato conversó con los vecinos con esta demarcación a quienes aseguró que con su apoyo se logrará mejorar las condiciones en las que habitan miles de campechanos por el abandono de las autoridades municipales.

Recordó que por la administración municipal han pasado dos partidos que poco han hecho por la ciudadanía, por lo que dijo es tiempo de concretar un verdadero cambio que sea encabezado por gente que conoce de cerca las necesidades de la gente y no por quienes solo buscar permanecer en el poder.

“Nuestro proyecto no es partidista, si bien representamos al PRD, este fue el único partido que le abrió sus puertas a ciudadanos no militantes, a ciudadanos que como yo hemos recorrido este municipio en múltiples ocasiones y no solo en campaña” manifestó.

Agregó que la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable, sumando a más personas al proyecto ciudadano que saldrá victorioso al terminar la jornada electoral del próximo primero de julio.

“Invito a todos los ciudadanos a pensar su voto, piensen en que quieren para sus familias, para sus hijos, para Campeche, no deje de votar, no regale esa oportunidad que como mexicanos tenemos, haga valer lo que por derecho le corresponde y hágalo de manera responsable, pensando que podríamos ser un mejor municipio” concluyó.

