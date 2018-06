500 niños fueron los registros durante la segunda etapa de no pre inscritos que comprendió del 11 al 17 de junio, informó Alejandro Gallegos Valdez, Director de informática de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, quien además recalcó que esta semana será de asignación para iniciar con el proceso de validación en planteles.

Por lo que exhortó a los padres de familias que todavía tengan dudas para que se acerquen a los planteles educativos y soliciten informes sobre las etapas que siguen en caso de que no hayan completado su registro para que sus hijos puedan seguir o inicien sus estudios.

“El domingo pasado se cerró la segunda etapa de los no preinscritos, abierta del 11 al 17 de junio para aquellos que al momento de realizar la validación no hayan podido completarla de manera exitosa, hay alrededor de 500 registros, cualquier joven, cualquier padre de familia, que por alguna razón no hay podido realizar el registro correspondiente en el periodo de preinscripciones, le pedimos que acuda a los diferentes planteles para que se le oriente” reafirmó Alejandro Gallegos.

De igual forma el Director de informática de SEDUC, informó se continúa con las gestiones para que en el estado, las escuelas de media superior se refuercen con mayor tecnología a través del programa “Google For Education” con el cual hasta el momento se han entregado más de 15 mil Chromebooks.

“Vamos a realizar una reunión de trabajo con Google, dando seguimiento a los trabajos que se vienen realizando para la implementación del programa “Google For Education” para educación media superior, hay una serie de capacitaciones, formaciones que se han venido realizando con los docentes, seguramente el próximo ciclo escolar se estarán incorporando más estudiantes, más planteles y más profesores” Finalizó, Alejandro Gallegos Valdez, Director de Informática de la SEDUC.