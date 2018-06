El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCE), Gustavo Rodríguez Valle, tachó de mentiroso al candidato panista Eliseo Fernández Montufar al asegurar que el CCE recibió dinero a cambio de realizar el peritaje a los audios escándalos, por lo que lo invita a debatir para comprobarle la legitimidad de la investigación.

“Aquí el tema es ¿qué resultados ha dado como legislador? Habla mucho y actúa poco; creo que si realmente un legislador su función fuera de jardinero, no estuviéramos con los problemas que tenemos en las leyes que necesitamos”

Rodriguez Valle, aseveró que al aspirante a la alcaldía de Campeche por la coalición “Por Campeche al Frente” Eliseo Fernández, no le queda de otra que negar todo los argumentos en su contra pues no le conviene que la ciudadanía se enteré de sus intenciones corruptas en caso de llegar a la alcaldía municipal.

“Si dice que él viene de la iniciativa privada, cuántas -iniciativas formuló a favor del sector privado; no se trata de personalizar esto y argumenta cosas que no lo son, el peritaje fue para saber si era o no su voz, resultado está muy claro”

Asimismo, el Presidente del CCE manifestó que las acciones protagonizadas por el candidato panista en contra de un reportero son del disgusto de los empresarios pero sobre todo reprueban el hecho de intentar contratar un grupo de choque para el día de las elecciones.

“No puede ser posible que siempre su discurso sea mentira, y no lo compruebe; segunda, no puede ser posible que ustedes ejerciendo su profesión reciban un trato de esta manera porque lo que hacen es cumplir con el trabajo que les solicitan” alegó Gustavo Rodriguez.

Finalmente, indicó que la autoridad electoral tiene que poner cartas en el asunto para que el día de las votaciones los ciudadanos puedan ejercer su derecho con confianza y seguridad, pues el voto debe ser razonado para poder elegir a la persona indicada para los respectivos cargos populares.