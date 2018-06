En los próximos tres años, con el voto y la confianza ciudadana, “vamos a trabajar con alma, vida y corazón por Carmen, Champotón, Escárcega, Palizada y Candelaria, aseguró la profesora Dulce María Cervera Cetina, candidata a diputada federal, quien agradeció las muestras de afecto y respaldo que todos los días recibe de las familias del II Distrito Electoral.

Al intensificar sus caminatas por las colonias Boquerón del Palmar, Renovación II y Solidaridad Urbana, la abanderada de la Coalición “Todos por México” fue recibida en decenas de hogares, donde familias completas ofrecieron su voto para llevarla a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, porque no solo conocen su trabajo y gestión, sino la calificaron como una mujer de palabra que luchará por las mujeres.

“Seguiré caminando hasta el último minuto o segundo que marque la ley, porque a nueve días de cerrar campaña y a 12 de la elección, la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva. Hasta me tardo más de lo conveniente en cada plática por la camaradería y atención que tienen hacia mi persona”, compartió con jefas de familias, hombres y jóvenes, una visiblemente emocionada abanderada del PRI, PVEM y Nueva Alianza.

En Boquerón del Palmar, Cervera Cetina inició su caminata casa por casa en la calle 53 con esquina con 88 y concluyó en la Avenida Malecón de la Caleta. En el trayecto, las jefas de familia de sus casas para saludarlas y escuchar sus compromisos en materia de seguridad pública, proyectos productivos, capacitación y gestión de recursos para proyectos productivos, crédito a la palabra de mujer, apoyo a los jóvenes, entre otros.

Con todas y cada una de ellas, reiteró su compromiso de “trabajar con alma, vida y corazón por el Distrito. Carmen es mi tierra querida, la llevo en el alma y corazón, pero vamos a trabajar de la misma manera por Champotón, Escárcega, Candelaria y Palizada, pero particularmente por Carmen, que hoy más que nunca lo necesita”.

En Renovación II, ante el cálido recibimiento de sus habitantes y personas que reconocieron su trabajo como maestra y servidora pública estatal, dijo que es tiempo de solidaridad, de unirnos y sumar filas, sobre todo de apoyar y prepararnos por la reactivación económica, que se dará con las zonas económicas especiales decretadas por el gobierno federal, para que los beneficios se queden entre los carmelitas.

La candidata a una curul federal también recorrió Solidaridad Urbana, haciendo el compromiso público de regresar a dar las gracias al electorado que la hará próxima diputada federal, sobre todo a las mujeres, porque juntas vamos a decidir el rumbo y destino de Campeche y de México, y juntas caminaremos los próximos tres años y no solo en estos meses de campaña política.

“Me siento fuerte, con más energía, actitud y potencia que nunca, porque todas las cosas en mi vida las he hecho con el corazón, con pasión, con agallas y sentimiento. Eso es lo que siempre me ha gustado. Estoy aquí porque me gusta y disfruto lo que hago; me gusta trabajar, soy una mujer honrada y tengo palabra. Eso lo aprendí en casa, lo aprendí de mi extinto padre y vamos a cumplirle a la ciudadanía, como se merece”, indicó.

