Este fin de semana las fuertes lluvias que azotaron la entidad derivadas de la Onda Tropical #4, provocando severas inundaciones que causaron que decenas de familias no sólo perdieran electrodomésticos y artículos personales, incluso hubo quienes perdió su automóvil.

Tan sólo en el barrio de Santa Lucía, fueron más de 150 familias afectadas en la lluvia que se suscitó el sábado 16 de junio, pero por segundo día consecutivo el domingo 17 se registró otra de lluvia intensa en la ciudad, dejando acumulaciones en algunas avenidas, colonias y barrios tradicionales tales como el barrio de Santa Lucía, la avenida Álvaro obregón con Cuauhtémoc, el canal de la calle Dzarbay y Quinta de los españoles.

De igual manera se atendió el reporte de la caída de piedras de un predio abandonado en el barrio de Guadalupe, se supervisó la acumulación de agua en Flor de limón, sobre todo la calle Perú, en la que diversos campechanos se unieron para ayudar a los ciudadanos que lo necesitaron.

Asimismo se registró la caída de un árbol sobre la avenida Héroe de Nacozari, el cual fue cortado y retirado del lugar, pero los más afectados fueron los campechanos que en este “Día del Padre” fueron a llevar flores a sus seres queridos al cementerio Siglo XXI, pues al llegar al lugar se toparon con la sorpresa de que se encontraba totalmente inundado, aunque hubo a quienes no les importó el agua acumulada y se atrevieron a pasar hasta llegar al sitio donde descansa su familiar.

Por otra parte debido a la fuerte lluvia diversos comercios en el Centro Histórico se encuentran sin servicio de luz eléctrica desde las 4 de la tarde de este domingo, por lo cual se han visto afectados severamente con pérdidas económicas y aunque aseguran que ya reportaron la afectación a la Comisión Federal de Electricidad hasta el momento siguen laborando sin luz, mientras otros comercios optaron por no laborar.

“Desde ayer no tenemos energía eléctrica y pues si nos está perjudicando en las ventas pero ya se reportó a la Comisión y no han dado respuesta, no tenemos sistema, iluminación nada, se compromete la seguridad de los clientes y pues mejor cerramos entre el domingo y hoy lunes hemos tenido pérdidas económicas de hasta 15 mil pesos” aseguró Pedro Valentín, Gerente de un comercio afectado.

Y es que aunque las afectaciones en la ciudad fueron cuantiosas la Unidad de Protección Civil Municipal minimizó la situación asegurando que no se tuvieron reportes graves, contexto que a los campechanos indignó pues a través de redes sociales se pudieron observar imágenes y videos de la realidad en la que quedaron decenas de familias al perder su patrimonio debido a la gran cantidad de agua que se acumuló en sus domicilios.

Por lo que esperan que las autoridades municipales y estatales tomen cartas en el asunto para apoyarlos con ropa o víveres, mientras restablecen su situación económica y su vivienda.

“Nuevamente tuvimos acumulación de agua en las calles o avenidas que normalmente se llenan de agua sin tener alguna afectación mayor, nuevamente el tema de la basura es primordial en esta situación ya que son las bolsas de basura que se quedan en la vía pública y obstruyen las alcantarillas” Protección Civil.