Dejar de satanizar al magisterio nacional, pide



Expresa que la polarización no ayuda en nada y sólo perjudica a los niños



Adelanta que se le dará preferencia a los maestros de comunidades alejadas



Subraya que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo

Oaxaca, Oaxaca.- En el segundo cierre de campaña por los estados de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el nuevo gobierno democrático existirá diálogo con todos los integrantes del magisterio nacional en lugar de satanizarlos.

Desde Oaxaca, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia”, enfatizó que los maestros seguirán defendiendo sus derechos, pero el diálogo será en beneficio de la educación, porque la polarización no ayuda en nada y sólo perjudica.

“Como dicen los conservadores, los fifís, eso sí afecta a los niños”, añadió al finalizar el cierre de campaña en Oaxaca, Oaxaca.

Sostuvo que se convocará a todos los maestros a participar encuentros para la elaboración del plan educativo en conjunto —con padres de familia, expertos, pedagogos— con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza en México, pero sin afectar los derechos de los maestros.

“Tiene que haber diálogo, porque se han dedicado nada más a condenar a los maestros, a difamarlos y tienen que respetar al magisterio y atender las demandas”, agregó.

Pidió, de manera respetuosa, que los medios actúen con objetividad con el tema educativo, y que no tomen partido:

“Lo voy a decir con todo respeto, de buena fe y sin ofenderlos: el periódico Reforma, desde que empezó la imposición de la reforma educativa, se convirtió en un medio hostil a los maestros y más de una ocasión los han calumniado”.

Explicó que una vez, en ocho columnas, pusieron que un maestro de Oaxaca ganaba 600 mil pesos mensuales y nunca lo desmintieron; luego, dijo, detuvieron a los líderes de la sección 22, hablaron de que el dirigente de la sección 22 era alcohólico, que lavaban dinero los maestros.

Comentó que con el tema de los maestros “se les ha pasado la mano” y que debe haber objetividad: “aun no estando de acuerdo con la sección 22, hay que respetar”.

En entrevista con medios de comunicación, indicó que se le dará preferencia a maestros que vivan en las comunidades más apartadas del país.

Sobre el tema de la venta de plazas, reiteró, como lo hizo en último debate presidencial, que el único que vende plazas es el Secretario de Educación, Otto Granados, que también fue secretario de Comunicación de Salinas de Gortari y fue el operador de campaña de imposición de la mal llamada reforma educativa.

“Fue gobernador de Aguascalientes y vendió la Plaza de Toros, que era pública, ahí está la venta de plazas. Yo he visto que los maestros que cumplen con su responsabilidad”. aseguró.

Durante el mitin en Oaxaca de Juárez, el candidato presidencial ofreció que, de ganar la elección, dará atención especial a este estado, lleno de gente de espíritu combativo y fraterno.

Subrayó, a través de redes sociales que el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo y explicó que concluirá las autopistas al Istmo y a la Costa, y que además, se impulsará el corredor en el Istmo de Tehuantepec que una a los océanos Pacífico y Atlántico.

López Obrador señaló que, en cuanto gane la elección el primero de julio, un grupo de especialistas acudirán a las comunidades de Oaxaca para levantar una consulta a la población sobre sus necesidades y prioridades para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo.

Aseguró que con ese plan, antes de rendir protesta como Presidente de México, regresará a Oaxaca para anunciar acciones concretas.

Detalló que el plan de desarrollo del Istmo será respetuoso del medio ambiente y sobre todo con la participación de todos, sin imposiciones.

Indicó que el oaxaqueño Adelfo Regino Montes será el encargado de la Coordinación de Asuntos Indígenas y, además, estará en la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

Sobre el primero de julio, López Obrador pidió a los asistentes en el cierre de campaña que salgan a votar por todos los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena-PES-PT; y sobre todo que vigilen las casillas, y los resultados de la elección.

Al cierre de campaña en este estado acudieron los candidatos al Senado: Susana Harp y Salomón Jara; Oswaldo García, candidato a la presidencia municipal; a diputados locales: Othón Cuevas, Alfonso Silva, Hilda Pérez y Benjamín Robles.

Durante el mitin y en entrevista López Obrador aclaró que el salario de los maestros que trabajan en las comunidades apartadas será mayor al de quienes trabajan en zonas urbanas “se les dará preferencia a los maestros de comunidades apartadas”.

Manifestó que se bajará el sueldo a la mitad y que lo mismo ocurrirá con los altos funcionarios federales, porque se debe mejorar el sueldo de los trabajadores.

También, dijo, se debe duplicar el apoyo a adultos mayores, como es en la Ciudad de México; se otorgarán becas a estudiantes de preparatoria, becas de 2 mil 400 pesos a universitarios de escasos recursos.

Más tarde, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su cierre de campaña en Cuernavaca, Morelos.

Recordó que ayer hizo el primer cierre de campaña en Colima, hoy por la mañana en Oaxaca y al finalizar este día en Morelos. Mañana, estará en el Estado de México. El lunes en Baja California, Sonora, Chihuahua, el martes en Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit y así hasta el 27 de junio para cerrar la campaña nacional en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

López Obrador indicó que al candidato de la coalición “Juntos haremos historia” y ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco le dio gusto que fuera en el Estadio Azteca.

Comentó que no le autorizaron el Zócalo de la Ciudad de México, porque se echaron a perder los gobernantes actuales de la capital, pero no hay mal que por bien no venga, en el Estadio Azteca se comenzará la celebración con un festival artístico que iniciará a la 5 de la tarde hasta las 10 u 11 de la noche.

Invitó a los ciudadanos de Morelos y el día primero es una fecha histórica que se convertirá en una fecha memorable, porque se triunfará y se conocerá la noticia en Morelos, en el país, en todo el mundo que ganó el movimiento de regeneración nacional, se inicia la cuarta transformación de la vida pública de México.

Se comprometió que combatirá con la corrupción y que México pasará a ser un país de más honestidad en el mundo. Juró que en los seis años de su gobierno no aumentarán los impuestos, ni incrementará la deuda pública, no habrá gasolinazos y alcanzará el presupuesto, habrá un gobierno sencillo.

En Morelos, Cuernavaca, manifestó que no se subirá al avión de 7 mil 500 millones de pesos de Enrique Peña Nieto, porque si resucitará el luchador revolucionario Emiliano Zapata y lo viera, “me ve arriba de ese avión, me agarraría a patadas con razón”.

Expuso que no se entregarán los 5 millones de pesos mensuales a Salinas, Zedillo, Calderón, Fox, “yo espero que ellos comprendan que ya estamos viviendo nuevos tiempos, que ya no se pueden mantener esos privilegios”.

Comentó que hay una campaña donde dicen que está enfermo, que está chocheando, que ya le dio un infarto y recordó que Meade dijo en el debate que tiene un médico que viene desde Miami para tratarlo, no tarda que le dé un infarto y hasta ahí llegó “pues saben que, se van a quedar con las ganas, estoy al cien”.

Señaló que está quemado por el sol, está aflojado en terracería y por eso se ve así, pero está al natural, hay quienes se ven más jóvenes, pero están estirados, están planchados y ya no habrá atención médica privada para los altos funcionarios públicos, tendrán que ir al Seguro Popular para ver cómo sienten.

“Allá en sus informes dicen que el 50 por ciento de los mexicanos tiene Seguro Popular, qué es el Seguro Popular, si no hay medicinas en los centros de salud, se roban el dinero de las medicinas”, dijo al comentar que se gobierno le dará atención especial a los jóvenes.