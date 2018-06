Aseguró que Anaya y Meade se pelean por el segundo lugar, “es un capricho, quieren votos para sobrevivir”

Pidió un aplauso para Belinda y Eugenia León por su participación en el festival artístico

Los “traidorzuelos” nos negaron el Zócalo, por eso vamos al Azteca, aclaró



Sentenció que se tiene que intervenir pronto la industria petrolera, porque si sigue la tendencia “se acabará todo”

Ciudad del Carmen, Campeche.- Andrés Manuel López Obrador anunció que dentro de 15 días, el próximo miércoles 27 de junio, realizará su cierre de campaña en el Estadio Azteca, porque los “traidorzuelos” le negaron el Zócalo y empezará el cierre con un festival artístico y adelantó que estarán las cantantes Belinda, “quien ya aceptó, un aplauso para Belinda” y Eugenia León.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México mencionó que dará a conocer poco a poco todos los grupos, porque va a estar bien la fiesta cívica desde el día 27 de junio.

En entrevista, López Obrador detalló que otra cantante que asistirá al Estadio Azteca es Margarita “La Diosa de la Cumbia” y indicó que quienes participarán en el festival artístico muestran simpatía por el movimiento y no van a cobrar por su participación.

Detalló que el festival iniciará a las 5 de la tarde y el cierre será entre las siete u ocho de la noche, primero es la fiesta y se organiza para que cada estado se encargue de las entradas de los asistentes.

Explicó que quienes tendrán más oportunidad de asistir serán los ciudadanos de la Ciudad de México, del Estado de México por estar cerca y se cerrará en el Estado Azteca.

A la pregunta de los reporteros que más de 60 organizaciones demandan a los priistas frenar la coacción y compra del voto, López Obrador dijo que ha denunciado desde mucho tiempo, hay una situación especial.

Subrayó que Anaya y Meade se pelean por el segundo lugar, es un capricho, una actitud de sobrevivencia política, quieren votos para sobrevivir y por eso la desesperación.

Llamó a todos los gobernadores para que se pronuncien porque se respete el voto de los ciudadanos y recordó que Enrique Peña Nieto hizo el compromiso que respetará el voto, los presidentes del INE y del Tribunal Electoral se comprometieron a respetar el voto, que no permitirán la intervención del gobierno en las elecciones, que los comicios tienen que ser limpios y libres.

“Pero han guardado silencio los gobernadores, no sé si lo han notado, entonces yo hago un llamado a los gobernadores para que hagan un compromiso público de que no van a utilizar el dinero del presupuesto de los estados para compra los votos y que no van a intervenir para hacer fraude electoral como ya está sucediendo en Veracruz y como está sucediendo en Puebla”, dijo.

Señaló que los gobernadores de Veracruz y de Puebla abiertamente hacen campaña, quieren imponer a sus parientes, en los dos casos hay pruebas de que están amenazando para que voten por sus candidatos, pero hay otros.

Ejemplificó que en Yucatán le pasaron la queja en la entidad el gobernador va a la campaña del candidato del PRI, él habla, moviliza a las personas, utilizan recursos del gobierno de Yucatán.

Dijo que quiere que los gobernadores de Campeche, de Tabasco y de los otros estados que se pronuncien para que la elección sea limpia y libre.

A la pregunta de los reporteros sobre cómo terminará con los cacicazgos de los sindicatos, López Obrador respondió que habrá libertad sindical, los trabajadores van a poder elegir a sus líderes con voto libre y secreto, ya no habrá cacicazgos en los sindicatos y en su momento dará a conocer los procedimientos.

Indicó que la guerra sucia la han hecho la mafia del poder y sus voceros en las redes sociales, aunque ya los percibe muy resignados, ve los periódicos del conservadurismo y ya los ve muy resignados, aceptando de que va a triunfar.

Sobre el llamado que hizo Enrique Krauze a pedir el voto cruzado, el candidato presidencial comentó que es normal, es intelectual orgánico del conservadurismo, está en su derecho, “yo lo que quiero es que no haya simulación, que no se digan liberales o que no sean en apariencia liberales, cuando en realidad son conservadores, que se quiten la careta”.

Expuso que el conservadurismo seguirá, nunca ha desaparecido, ni siquiera después de la derrota que sufrieron a traer a Maximiliano, después resucitó en el Porfiriato, ahora se refundará, porque le va a ganar, perderá el partido conservador ahora, después de más de 30 años de dominación política, económica e intelectual.

“Pero van a continuar, primero, porque nosotros vamos a garantizar libertades plenas y segundo, porque son muchos los intereses de ese partido, estamos hablando de hombres con mucho dinero, son potentados, tienen medios de información, tienen estos intelectuales orgánicos, entonces se están reagrupando, son los fifís que yo llamo”, externó.

Agregó que ahí estará Krauze, Said, Castañeda e informó que hace tres días salió una columna en Reforma, dicen ellos que a su triunfo, se reagruparán empresarios, intelectuales, miembros de la llamada sociedad civil, para hacerle la oposición y celebró que hayan dicho que es una oposición responsable.

Mencionó que en esa oposición estará Claudio X. González hijo y el líder de la intelectualidad conservadora es Krauze y precisó que será bueno que haya una oposición responsable, se garantizarán las libertades plenas.

Sobre que se mencionó que uno de sus colaboradores, a Javier Jiménez Espriú está ligado con Odebrecht, el candidato a la Presidencia de México manifestó que eso es parte de la guerra sucia, porque lo de Odebrecht tiene que ver con Calderón y con Peña, quieren confundir y están en su derecho, es un proceso electoral.

Prosiguió que en esto como decía Maquiavelo contaba la virtud y la fortuna, por eso está muy bien y sus adversarios hacen su lucha, los respeta, no le hace que hagan guerra sucia, ya no funcionó y este arroz ya se coció.

Desde Ciudad del Carmen, Campeche, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tiene que intervenir pronto la industria petrolera, porque si sigue la tendencia se acabará todo y se terminará comprando petróleo crudo en el extranjero.

Alertó que México está a punto de caer en esa crisis, todavía de mayor gravedad que los mexicanos tengan que comprar la materia prima, el petróleo, porque se dejó de invertir para la exploración y la perforación de pozos.

“Se contaminaron con gas los yacimientos de la sonda de Campeche, desde que pusieron la planta de nitrógeno para reactivar los pozos, hubo contaminación y es la zona donde más se quema gas a la atmosfera y se desperdicia el gas y a estos corruptos no les ha importado nada, por eso tenemos que intervenir todos, todos vamos ayudar”, dijo.

Indicó que después que el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en 1938, se fueron los extranjeros y dejaron como condena que los mexicanos no echarían a andar la industria petrolera, pero los trabajadores y los técnicos mexicanos pudieron sacar adelante en ese entonces dicha industria.

“Ahora vamos a hacer lo mismo, nos vamos a unir todos, trabajadores, técnicos y vamos a volver a levantar la industria petrolera y aquí va a comenzar el rescate del petróleo, porque en Ciudad del Carmen estará la oficina central de Pemex”, anunció.

Comentó que se descentralizará el gobierno central y la Secretaría de Energía estará en Villahermosa, Tabasco, la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas y Petróleos Mexicanos estará en Ciudad del Carmen, Campeche.

“Lo vamos a hacer entre todos, sí se puede, vamos a rescatar la actividad productiva del campo y de la industria petrolera, todo el sector energético”, expuso.

Previamente, señaló que lo más absurdo es que México produce petróleo y compramos las gasolinas, “¿cómo lo ven eso? Y todavía dicen los tecnócratas que es acertada su política económica, que se vayan por un tubo”.

Manifestó miren lo qué han hecho con la industria petrolera, el yacimiento Cantarell que fue una bendición, pero está en picada, agotándose por completo, durante 40 años Cantarell le dio petróleo a México y se vendió petróleo por miles de millones de dólares, acabaron ya, están por terminar este yacimiento.

“Qué hicieron estos tecnócratas, acabaron la industria petrolera, va a así en picada la industria petrolera, todavía en el 2004 la producción de petróleo era de 3 millones 400 mil barriles diarios, ahora 2 millones 100 mil barriles diarios, más de un millón de barriles diarios han dejado de producir tan solo en el gobierno de Fox, de Calderón y de Peña Nieto”, dijo.

Añadió son además de corruptos ineficientes, no le han servido al pueblo de México, ni a la nación.

Indicó que si antes todo iba mal, ahora ha empeorado, por qué, por la mal llamada reforma energética o “¿no se dieron cuenta ustedes aquí en Ciudad del Carmen?” y subrayó que a partir que fue aprobada la mal llamada reforma energética se cayó por completa la industria petrolera.

“La crisis en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, en Coatzacoalcos, en Poza Rica, en todas las ciudades petroleras y cómo se expresa esa crisis desempleo, se cierran los comercios, no hay actividad económica y crece la inseguridad y crece la violencia”, sostuvo.

En otro tema, López Obrador dijo que habrá un viraje en la política económica, ya no se apostará a comprar lo que se consume en el extranjero, se producirá en México lo que se produce y puso de ejemplo que se importan 14 millones de toneladas de maíz, se compra el 40 por ciento del frijol y el 90 por ciento del arroz.

Indicó que en Campeche, Palizada, Escárcega, Candelaria, en toda la región se producía mucho arroz, había miles de hectáreas dedicadas al arroz, se acabó todo, “vamos de nuevo a impulsar la producción de arroz en toda esta zona de Campeche”.

También, dijo, se compra el 50 por ciento de la madera que se consume, se trae del extranjero y preguntó “qué no podemos nosotros producir la madera? Si siempre se ha producido madera en Campeche, en Tabasco, en Chiapas”.

Recordó que Campeche se desarrolló históricamente por el palo de tinte y luego por la caoba que se mandaba a Europa.

Indicó que algunas casas de Ciudad del Carmen y de este región de Campeche tienen tejas de Marsella, Francia, porque se llevaban el palo de tinte y los barcos de Europa a Campeche que venían vacíos como contrapeso traían las tejas francesas.

Previamente, López Obrador manifestó que Ciudad del Carmen es como su tierra, como su agua y destacó que está en la víspera de la elección histórica del primero de julio, la verdad sin presumir, pobremente “estamos como 30 puntos arriba, esa es la ventaja” “este arroz ya se coció”.

Expresó que lo primero de su proyecto de nación para transformar al país será acabar con la corrupción en el país, es una vergüenza que ahora México está considerado como uno de los países con más corrupción en el mundo y no es por culpa del pueblo, sino de una minoría rapaz, de un grupo de políticos corruptos y de traficantes de influencias.

“No merece México esa imagen de corrupción que le han dado en el extranjero, han manchado el nombre de México, se va a acabar la corrupción en el país”, externó al decir que el problema de la corrupción está arriba, por eso no le costará trabajo, “vamos a dar el ejemplo de arriba para abajo, no va a haber un presidente de la República corrupto”.

Indicó que será cero corrupción y cero impunidad, hasta sus adversarios lo reconocen que es perseverante, necio y se acabará con la corrupción, porque eso es lo que está arruinando al país, se moralizará a México y al mismo tiempo se recuperará lo que se roban los políticos corruptos y traficantes de influencias del presupuesto nacional.

Comentó que no habrán excesos, se terminarán las pensiones de 5 millones de pesos mensuales para los ex presidentes: Salinas, Fox, Zedillo, Calderón, aunque se enoje Vicente Fox, porque están ahora muy muy enojados, “los entiendo bien” y Fox dice que utilizará todas sus trampas para evitar el cambio.

“Que le apure ya faltan nada más 13 días para terminar la campaña, todavía puede, que agarre la matraca, que ayude a Anaya, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales, no es venganza, es justicia”, dijo.

Comentó que no alcanzan a entender, porque están como enajenados, pensando merecerlo todo y lo ven normal, se va acabar con todos los privilegios y los lujos.

Destacó que en su gobierno se aumentará al doble la pensión para los adultos mayores y apoyará a los jóvenes para el trabajo y el estudio, ya no se utilizará como excusas los exámenes de admisión, habrá cien por ciento de inscripción a quienes quieran estudiar y quienes no tienen trabajo podrán ser aprendices en empresas, comercios.

Expresó que es hombre de palabra y se cancelará la mal llamada reforma educativa que fue para afectar al magisterio, se acabarán las privatizaciones, porque no han dado resultados y solo benefició a un pequeño grupo.

Aseguró que habrá un gobierno de todos los mexicanos, será un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

Ofreció que regresará a Ciudad del Carmen y de toda esta región de Campeche como presidente electo para traer el plan de desarrollo.

Pidió la unidad de todos los mexicanos, porque los de la mafia del poder han oprimido a todo el pueblo sin distinción el partido. “Es una oportunidad histórica el que logremos la unidad con un solo partido, el partido de la transformación nacional”.

Llamó a los campechanos para que convenzan más gente, vayan a votar desde temprano el 1 de julio y después correrá la noticia por todo el mundo que ganó el movimiento de regeneración nacional.

Pidió voto parejo por los candidatos de MORENA para ganar la Presidencia de México y la mayoría del Congreso de la Unión.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador estará e Chimalhuacán, Estado de México