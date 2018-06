Académicos de la Universidad de Florida, integrantes del Programa de Profesores Líderes Globales, encabezados por la Dra. Mary Risner, se reunieron con la Dra. Alma Lorena Falcón Lozada, Abogada General de la Universidad Autónoma de Campeche, para dar inicio a una serie de actividades encaminadas al encuentro de sinergias que permitan el establecimiento de trabajos conjuntos.

Acompañada de autoridades universitarias, la Dra. Falcón Lozada dio la bienvenida a los visitantes a nombre del rector de la institución, licenciado Gerardo Montero Pérez, en cuya administración –dijo- “ha sido una constante la búsqueda de aquellos espacios que permitan a nuestra comunidad allegarse las herramientas necesarias para su formación integral o su crecimiento profesional”.

Se contó con la participación de la Mtra. Rosalinda Echavarría Sánchez, Directora de Administración de Servicios Escolares quien abundó acerca de los elementos esenciales del modelo educativo. El Dr. Benjamín Otto Ortega Morales, Director General de Estudios de Posgrado dio a conocer los trabajos de investigación desarrollados por científicos universitarios, mientras que la Dra. Cesia Chuc Uc, profesora investigadora del Centro de Español y Maya de la Facultad de Humanidades, habló acerca de la interculturalidad de la región.

Por su parte la Dra. Mary Risner agradeció la apertura de las autoridades de la Universidad Autónoma de Campeche, cuyo interés por llevar a cabo acciones que beneficien a alumnos, lo mismo que a sus catedráticos e investigadores, corresponde a los beneficios que persigue el Programa de Profesores Líderes Globales.

La delegación del Programa de Profesores Líderes Globales que visita la UACam está integrada por Britney Clark, de Florida A&M University, Brian Crouch, de Lake Worth Community High School, Andrea Dinan, de Princeton High School, Laura Flores, de Rudolfo Anaya Elementary, Kristen Pérez de A.W. Dreyfoos School of the Arts, Karen Pharis, de Sanford Middle School, Mary Risner, de University of Florida, Theresa Roh, de Corpus Christi, Collins Scruggs , de School District of Palm Beach County, Alisa Wendorph, de Sanford Middle School y Bryan Whitford, de Bullis School.

Redacción