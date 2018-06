A través de una investigación periodística, donde estos fueron obtenidos por una solicitud de información y transparencia, se dio a conocer, que la Senadora con licencia, Layda Sansores Sanromán y ahora candidata por Morena de la alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, presuntamente había realizado gastos personales por alrededor de 700 mil pesos a nombre del Senado de la República, en los años 2016 y 2017, cuando se desempeñaba como legisladora y que lamentablemente lo adquirido no tenía relación con su labor.

Ya que en las facturas que presentó al Senado para comprobar sus gastos, aparecen artículos como:

Un vestido de seda con la cara de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de la diseñadora Carmen Rión.

Tinte para el cabello.

Maquillaje

Zapatos

Refrigerador

Licuadora

Estufa

Una muñeca de más de 4 mil pesos

12 kilos de bacalao noruego y 2 kilos de jamón serrano

En ese sentido, diputados locales del Congreso del Estado opinaron al respecto, la legisladora Laura Baqueiro Ramos, señaló, que el uso de los recursos públicos para gastos personales, es una falta de ética y de congruencia de lo que ella siempre ha dicho, por lo cual, es una vergüenza para todos los mexicanos tener ese tipo de legisladores.

“No se puede permitir estas situaciones que se están dando durante el periodo que legislo la señora Layda y ahorita está como candidata pidiendo el voto ciudadano, yo creo que es incongruente de lo que grita, y dice siempre, con lo que hace, para mi es una vergüenza” manifestó.

Mientras tanto, María del Carmen Pérez López, subrayó, que este hecho es una demostración, de que quienes están en Morena no son confiables, porqué no son congruentes con su quehacer y en caso específico de Layda Sansores al haber estado en muchos partidos políticos, no tiene seriedad en su actuar.

Por su parte, el diputado José Guzmán Chi, dijo, que los ciudadanos están cansados de mentiras y lo que buscan es certeza, y certidumbre, de los usos correctos de los recursos públicos y con esto que se dio a conocer a nivel nacional, demostraría una incongruencia por parte de la Senadora si fuera real, porqué hablan de no corrupción, de no robar y mentir, pero con esta investigación demuestra lo contrario.

De la misma forma el candidato a diputado de la coalición “Campeche para todos”, Alvar Ortiz Azar, expresó, que se dicen llamar los más honestos, los que no roban, no mienten y ahora Layda Sansores está evidenciada, y al final más vale trabajar por la gente, ya que hay un hartazgo social.