“El 15 de octubre de este año, a las 10 de la mañana, va a iniciar el juicio en contra de los 17 prestanombres de Javier Duarte, son 17 personas que van a ser llevados a Juicio, es una de las grandes victorias que hemos tenido desde que iniciamos con este proceso y desde que fe detenido este funcionarios corrupto” aseguró el Dirigente del Movimiento Tierra y Justicia, Pedro Celestino May.

Será en el mes de octubre cuando se lleve a cabo la audiencia por el despojo de tierras en el poblado de Lerma, indicó el Dirigente del Movimiento Tierra y Justicia, Pedro Celestino May Can, quién desde hace varios años se negó a entregar o vender su terreno a pesar de que gente del Javier Duarte insistieron e incluso acosaron en diversas ocasiones.

May Can, indicó que son en total 17 personas las que ya se encuentran en proceso penal, pues todas son presuntos prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo que deberán estar presentes en las audiencias y afrontar el deslinde de responsabilidades e incluso ir a la cárcel por el delito de fraude.

“Ya ordenó el tribunal, ya habilitó días hábiles, para que la actuaria emplace a Miguel Velázquez Niebla, a Santa Bartola Acuña, a Moisés Mainsur Cisneros, nosotros empezamos esta semana pues somos los más afectados al querer despojarnos de nuestras tierras pero las tierras, es una seguridad, regresan al ejido” anexó el Dirigente.

Pedro Celestino aseguró que el dinero que Javier Duarte utilizó para apoderarse de las tierras en Lerma fue del erario público del Estado de Veracruz pero utilizó a mucha gente para intentar tapar sus fraudes y robos, pero que afortunadamente ya se encuentran rindiendo cuentas de todo el dinero que desvió durante su gubernatura.

“Nosotros lo que estamos defendiendo es de que esas tierras en realidad, regresen al ejido y el ejido ya pueda decidir qué hacer con ellas, son más de 600 hectáreas que nos quitaron por 230 mil pesos” manifestó el ejidatario.

Y a fin de evitar la venta ilegal de tierras, May Can precisó que el Tribunal ordenó al Registro Público de la Propiedad abstenerse de expedir títulos de propiedad de la tierra, y en caso de haberse expedido, dar nulidad a esos certificados.