La gran alianza ciudadana que estamos construyendo todos los días con hombres y mujeres, para llegar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, “es una alianza que demanda un estilo acelerado de trabajo, gestión y resultados, y no les vamos a fallar”, aseguró la profesora Dulce María Cervera Cetina.

En intensa gira proselitista por las comunidades de José María Pino Suárez, Abelardo Rodríguez, Ignacio Gutiérrez y Oxcabal, aseguró que para cumplir el gran compromiso con miles de personas que han depositado su confianza en ella, “le vamos a poner las mismas ganas y la misma actitud de las mujeres, que no se rinden y luchan por su familia”.

Durante las caminatas, en que recibió el respaldo de ejidatarios, ganaderos, agricultores, maestros, emprendedores y comerciantes, Cervera Cetina dijo que también tomará en cuenta el ejemplo de los jóvenes que cuando se proponen algo, lo logran “y nosotros, con su voto”, vamos a caminar juntos rumbo al progreso.

Estoy convencida que para obtener resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas, pero cada día con más actitud y perseverancia, como hacen los campesinos al labrar y sembrar la tierra, esperando admirar el fruto de su cosecha, dijo la candidata a las familias que confiaron en ella para “bajar” recursos federales y destinarlo a proyectos agroindustriales.

Explicó que esta alianza, en la que participan todos los ciudadanos que quieren un mejor Carmen, Escárcega, Champotón, Candelaria y Palizada, el principal compromiso es gestionar inyección federal de recursos para obras, servicios y proyectos productivos y de infraestructura, en beneficio de las comunidades y de la gente que le apuesta a Campeche.

“El que me comportan su apoyo y me brinden su cariño, me llena de emoción, pero también de más compromisos. Soy una mujer preparada para enfrentar los grandes retos y uno de ellos, hacer del II Distrito Electoral Federal, el más activo, porque las familias quieren trabajo, gestión y resultados. No les voy a fallar. Vamos por un Distrito más próspero”, indicó.

La abanderada de la Coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza comentó que cuando plática, saluda y hace compromisos con las familias, estas exigen gobiernos responsables con soluciones y propuestas viables, pero donde la actitud y las capacidades de las nuevas autoridades, sean de vital importancia para definir el rumbo del Estado.

