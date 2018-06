Dice que al final voy a agradecerle a Anaya, porque su actitud y la desconfianza que genera, no permitió que no se diera el acuerdo PRIAN

Detalla: “vamos a seguir recorriendo el país como empezamos, incluso hasta con más intensidad, porque ya vamos con los cierres”

Indica que Anaya es muy cínico, muy hipócrita, es una risa postiza, es mucho, mucho muy corrupto y miente como respira

La empresa de Rioboó tenía la especialidad de estructurista y por eso el contrato se le entregó de los segundos pisos de conformidad con la ley y fue auditado muchas veces, expresa

Ticul, Yucatán.- Andrés Manuel López Obrador indicó que con el tercer debate subió unos puntitos y está con alrededor de 30 puntos de ventaja pobremente y si quieren se puede comprobar.

Aseguró que le fue bien en el tercer debate presidencial, sus adversarios no pudieron, se dedicaron a atacarlo y señaló que salió ileso de la calumnia, ya está a muy pocos días, y ya este arroz ya se coció”.

A la pregunta de los reporteros que en las encuestas siempre estuvo arriba, pero si en algún momento sintió que hubo competencia real, López Obrador expresó que el quiebre se dio a partir de que no hubo el acuerdo entre el PRIAN.

El factor, señaló, significará un componente importante en esta elección es que no llegaron a ponerse de acuerdo los de la mafia del poder, al final voy a agradecerle a Anaya, porque su actitud y la desconfianza que genera, no permitió que no se diera el acuerdo PRIAN como siempre había sucedido.

Externó que tanto en el 2006 como en el 2012 hubo ese acuerdo, ahora no, se dividieron entre ellos mismos, pero hubo división arriba, en la cúpula y también abajo, porque hubo traiciones, entonces es parte de la decadencia.

Indicó que si se hubiesen puesto de acuerdo, hubiese estado reñida la competencia, porque era el uso del aparato, más sus partidos, entonces no iba a ser fácil, pero ya se resolvió este asunto favorablemente para el bien de México.

López Obrador anunció que llamará a todos a la unidad y a la reconciliación del pueblo.

Expresó que no les funciona la guerra sucia, es un fenómeno, porque crece cada vez más, le meten y le meten que Chávez y Venezuela, la amnistía para los delincuentes, mesiánico y populista, no sabe cuántas cosas, los spots, los maestros, la violencia.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México subrayó que de todas maneras seguirá haciendo su campaña, no se echará a la hamaca, no se acostará a la hamaca.

“Vamos a seguir recorriendo el país como empezamos, incluso hasta con más intensidad, porque ya vamos con los cierres, y vamos a estar en dos, tres capitales de estados en un día”, detalló.

Ejemplificó que en un día hará los cierres en los estados San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, otro día será Veracruz, Puebla Tlaxcala y así terminará, ya falta poco.

En entrevista en Ticul, Yucatán, López Obrador comentó a los representantes de los medios de comunicación que tendrán como un día de vacaciones, de descanso, porque seguirá adelante.

A la pregunta de los reporteros sobre que el brujo mayor dice que va a ganar Meade, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” manifestó que no.

A la pregunta de los reporteros que si le gusto la manera de cómo lo confrontó Anaya como la vez pasada, López Obrador respondió que Anaya es muy cínico, muy hipócrita, es una risa postiza, es mucho, mucho muy corrupto y miente como respira.

A la pregunta de los reporteros sobre los contratos de los que habló Anaya, López Obrador manifestó que a la empresa de Rioboó se le entregó un contrato para tener el proyecto de construcción del segundo piso, el cual fue auditado varias veces.

Señaló que José Manuel Rioboó es uno de los mejores estructurista de México y del mundo, fue quien hizo todo el proyecto de la estructura de la cimentación de los segundos pisos, están bueno que esos segundos pisos han resistido temblores.

Indicó que luego de que se privatizaran los segundos pisos, la empresa española que hizo los segundos pisos en el Estado de México contrató a Rioboó para hacer el mismo proyecto de cimentación.

“No sé por qué Anaya quiso con eso sorprender, no hay nada absolutamente chueco, oculto, como se lo dije ayer, yo no soy corrupto. Como ahora está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña Nieto, pues aproveché para decirle que nosotros no vamos a hacer cacería de brujas”, dijo.

Añadió que no perseguirá a nadie, no tendrán que irse al exilio o a la cárcel, quiere justicia no venganza, ni Meade, ni Anaya va a tener ir a la cárcel.

Sostuvo que los contratos sobre los segundos pisos se hicieron de conformidad con la ley, en su momento, se le entregó a la empresa después de un análisis de que fue el mejor estructurista para construir los segundos pisos.

Recordó que cuando fue candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad de México se enteró que en la época del finado Manuel Camacho, un grupo ingenieros le presentaron un proyecto para construir un segundo piso y lo promovió el finado Emilio Azcárraga, querían cobrar, pero no se hizo el proyecto.

Prosiguió que como candidato para jefe de Gobierno le interesó el proyecto y porque la Comunidad Judía en una cena le planteó que se podría resolver el problema vial con segundos pisos y ahí estaba un ingeniero (David) Serur que junto con Rioboó habían trabajado el ante proyecto de los segundos pisos.

Comentó que en dicha cena pidió que le enseñarán el proyecto y un día se reunió con ellos.

Indicó que como jefe de Gobierno de la Ciudad de México decidió hacer los segundos pisos, la empresa de Rioboó tenía la especialidad y por eso el contrato se le entregó de conformidad con la ley y fue auditado muchas veces.

“Miren el fideicomiso que manejó el dinero de los segundos pisos que yo construí estaba en Banobras, y sabe quién era el director de Banobras, Felipe Calderón”, dijo.

Manifestó que no tiene nada de qué avergonzarse y por eso subrayó “que me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”.

A la pregunta de los reporteros sobre que México será sede de un mundial de futbol del 2026, López Obrador celebró aunque sea en el 2026, pero se crearán las condiciones para que haga bien esa competencia mundial.

“Vamos a ir de triunfo, en triunfo, vamos a ir de festejo en festejo, va a volver la alegría al país, la felicidad”, expresó.

A la pregunta que si irá al debate organizado por la Coparmex, López Obrador mencionó que no, porque andará de gira.

En Ticul, Yucatán, el candidato presidencial indicó que será presidente de México por seis años, porque es partidario del sufragio efectivo, no reelección, solo serán seis años, pero con eso será suficiente, porque se dejarán sentadas las bases para una nueva república, para una nueva patria.

Comentó que ayer en el tercer debate presidencial insistió que el problema principal de México es la corrupción y se va terminar la corrupción en el país.

Puso de ejemplo que la corrupción en México es el hospital que está en la entrada de Ticul y dio a conocer que en todas sus giras ha hecho un inventario del cementerio de todas las obras abandonadas, hay más de 30 hospitales abandonados en todo el país, ¿cuánto dinero derrochado y cuánto dinero robado?

Indicó que se terminarán todas esas corruptelas y se cortará el copete de privilegios, se bajarán los sueldos de los de arriba, así habrá presupuesto.

Resaltó que se apoyará a los productores de cítricos, se ampliará el área citrícola de la región.

Asimismo, dijo sembrarán 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, se generarán por lo menos 20 mil empleos permanentes, se pagará bien el jornal, no es un crédito, sino un apoyo para el productor.

Expuso que se fortalecerá el mercado interno y manifestó que en Ticul hay muchos talleres de elaboración del calzado, ya no se pagará en el extranjero lo que se consume.

“Esta gorra y las que tenemos, mucha ropa y calzado, lo traen de China, ¿qué no podemos producir, aquí, nosotros las gorras, la ropa, los zapatos? Pues vamos a apoyar los que tienen talleres de calzado en Ticul, se modernizará toda la industria de calzado en México, porque se producirá en el país lo que se consume.

Dijo que en Ticul tienen una gran tradición para la elaboración del calzado y lo dice, porque en donde nació, en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, tenían una tienda y de Ticul tenían conocidos que iban a vender zapatos a Tepetitán, a todo el sureste en la época en que estaba el auge de los talleres de elaboración de calzado.

¿Qué pasó? Se apagó ese auge, indicó al rememorar que cuando fue niño en Tepetitán se mandaban los cerdos que se producían en Tabasco a Campeche y a Yucatán por barcos, en canoas, porque en Yucatán no se producían cerdos, se come mucho el cochino en la Península, la cochita, pero no era suficiente la producción de cerdo.

El puerco, indicó, se traía de Chiapas, Tabasco para toda la Península, qué pasó después, se impulsó toda la producción porcicola de Yucatán, se esmeraron que iban a producir los cerdos en la Península y fue un ejemplo, un proyecto exitoso, porque ahora está al revés ahora Yucatán le vende puercos a Campeche, Tabasco, Chiapas.

“Porque se produce ya el cerdo aquí, se protegió el mercado interno, se apoyó a los productores y se logró que esta empresa, esta industria, esta actividad económica saliera adelante, eso es lo que vamos a hace a nivel nacional”, aseveró.

Apuntó que se apoyarán las empresas mexicanas para que se fortalezca el mercado interno en el país.

Se comprometió que se apoyará a los jóvenes y se construirá la Universidad pública para Ticul, Yucatán. Asimismo, expuso a los maestros de Yucatán que se cancelará la mal llamada reforma educativa, porque es una reforma laboral y eso lo hicieron para someter el magisterio.

Indicó que el programa de la pensión de los adultos mayores mejorará, porque desde será de mil 500 pesos mensuales y será para todos, y discapacitados pobres tendrán mil 500 pesos mensuales.

Dijo que regresará a Ticul como presidente electo y presentará el programa de desarrollo.

Pidió el voto parejo por los candidatos por la coalición “Juntos haremos historia” en Yucatán y llamó a los ciudadanos a no vender sus votos a cambio de migajas.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador visitará Chetumal, Quintana Roo, donde dijo que podrá cumplir con sus compromisos, porque terminará con la corrupción y los privilegios, habrá presupuesto, pero no endeudará al país, ni habrá aumentos de impuestos, ni gasolinazos.

Indicó que tomó dos decisiones que hará un tren Cancún-Tulum-Bacalar-Calakmul-Palenque-Chiapas para que el turista que llegue a Cancún, Playa del Carmen tenga el interés de internarse en los centros arqueológicos más importantes del centro y del mundo, porque solo llegan 500 mil turistas.

Anunció que ¿se invertirá la reconstrucción de las zonas arqueológicas, se fortalecerá el sector turístico en Quintana Roo y en Chetumal estará la Secretaría de Turismo, su titular será Miguel Torruco para desarrollar esta región.

Mencionó que habrá un gobierno democrático, se garantizará las libertades de creencia, de manifestación, el opositor será respetado y en el marco de libertades se construirá el reino de la justicia en el país.

Comentó que el pueblo de Quintana Roo es muy fraterna, hospitalaria y permitieron que se dé el mestizaje, la migración interna, porque aquí hay de todos los estados de la República.

Recordó que en la época de Porfirio Díaz fue que se creó Quintana Roo, porque le entregó a sus allegados las tierras para la expropiación maderera y aquí traían los dirigentes opositores del Porfiriato, aquí estuvieron los dirigentes de la Huelga de Río Blanco, era una región de castigo.

Anotó que poco a poco, se fue poblando el estado que actualmente cuenta con buenas tierras, zonas arqueológicas y con un buen pueblo, solo falta una cosa un buen gobierno, pero ya mero habrá se logrará el renacimiento de Quintana Roo y el de México.

El candidato presidencial estará en Ciudad del Carmen, Campeche y Chimalhuacán, Estado de México.