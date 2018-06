“Anuncio que mañana a las 10 de la mañana me presentaré ante la PGR ante la FEPADE, para denunciar y que se investigue a Eliseo Fernández Montufar por los audios que ya tengo aquí en mi poder, los 4 audios, los audio escándalos, para que sea la autoridad federal ya de una vez por todas que esclarezca este hecho”, anunció Luis García Hernández.

El perredista, Luis García Hernández, afirmó que este jueves se presentará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía General del Estado, para interponer de manera formal la denuncia contra el candidato del Partido Acción Nacional, Eliseo Fernández Montufar, por los 4 audios filtrados en días pasados en los que deja ver que hará mal uso de los recursos del Ayuntamiento de Campeche.

El ex Secretario General del PRD, dijo ningún ciudadano puede dejar pasar estos actos de corrupción pues automáticamente se estaría convirtiendo en cómplices, por lo que esperan que las autoridades de la PGR y la Fiscalía Estatal hagan las investigaciones correspondientes para finalmente poder retirar a Fernández Montufar de la candidatura.

“También me presentaré terminando de estar en la FEPADE, me presentaré ante la fiscalía estatal, también a presentar mi denuncia porque podría haber delitos de fuero común, en estos audios se habla también de la nómina del ayuntamiento, hablando de delitos locales, podría haber lavado de dinero, delincuencia organizada y nosotros como personas interesadas en la democracia no podemos dejar pasar este acto por que seriamos cómplices”

García Hernández, aseveró que dicha denuncia le correspondía interponerla al Consejo Coordinador Empresarial pero al ver que pasaban los días y no acudían a las instancias correspondientes optaron ellos por realizar la denuncia por lo que ahora los exhorta a presentar el peritaje ante la FEPADE para que la denuncia tenga más fundamentos.

“Por que todo mundo nada más está hablando y hablando pero nadie presenta una denuncia formal y yo creo que es hora que se haga, le di tiempo al CCE para que la presentará, ellos hablan de un peritaje pero no han hecho nada en concreto, el pueblo de Campeche quiere saber si es verdad o no, por ello invito al Consejo Coordinador aporte lo que tenga” Finalizo, el perredista.