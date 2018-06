Aunque continúan los operativos de supervisión de venta ilegal de tortilla en tiendas de abarrotes, el sector de la industria de la masa y la tortilla, se encuentra en crisis, ya que los dueños se han visto en la necesidad de recortar el personal e inclusive cerrar sus negocios, esto debido al incremento de impuestos y de insumos, así lo indicó, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Javier González Vaqueiro.

“Estamos trabajando en números rojos, desde hace cuatro meses, y lo que se ha hecho, es que muchos han retirado a empleados, se han quitado prestaciones, nos vemos afectados, es poca la venta, en mi caso yo estoy pasando con dos bolsas con 9 kilos o 10 kilos, eso representa 1500 pesos, tengo dos empleados les pago 300 pesos, para pasar esas dos bolsas de harina a gas, gasto 50 kilos que representa 500 pesos, más los impuestos, lo que se paga de seguro social” apuntó.

En ese sentido, reiteró, que invierten más y hay pocas ganancias, lo cual, esta afectando a su economía, por ello, se han visto en la necesidad de cerrar los negocios, ya que no es posible invertirles y sostenerlos, como en su caso que cerró dos tortillerías y mientras tanto los otros agremiados han llevado acabo recorte de personal para poder resistir este momento crítico.

Apuntó, que en todo esto también influye la venta ilegal en tiendas, los mototortilleros, o porqué la gente prefiere comprar ya sus tortillas en los supermercados, agregó, que en el caso de los motortilleros, es una problemática que persiste, a pesar de que se había acordado con la autoridad municipal, de que cada tortillería tendría derecho a 5 y que sólo el propietario tendría que sacar los permisos, sin embargo salió contraproducente porqué no hay un control.

“Se descontroló y no han podido hacer una ley para regularizar esta situación, pero ahora hay que esperar a la próxima administración, para ver si se puede hacer y así ya no vernos tan afectados, y no vernos en la necesidad de cerrar nuestros negocios” puntualizó, González Vaqueiro.