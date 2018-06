“En mi administración no habrá lugar para gastos particulares excesivos” señaló el candidato externo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Campeche, Alejandro Brown Gantus, al referir que es necesario canalizar los recursos en temas prioritarios como servicios públicos.

Hizo énfasis en el tema de la nómina al señalar que cada mes la comuna eroga poco más de 38 millones de pesos para este pago, sin embargo, un porcentaje del total va directo a aviadores del ayuntamiento.

“Existe gente en nómina que no desarrolla ninguna función, solo cobran por sostener amistades con altos mandos, en mi administración eso se va a acabar, desde el primer día pondremos en marcha el saneamiento de las finanzas municipales” comentó.

Brown Gantus envió un mensaje a los verdaderos trabajadores de la comuna, “la gente que trabaja no tiene nada de que preocuparse, no tengan miedo de votar por un partido distinto al que gobierna, tengan confianza en que nosotros no los vamos a dejar desamparados”.

Agregó que incluso quienes por años han trabajado en la comuna dando resultados óptimos serán promovidos a cargos que reconozcan el esfuerzo que han dedicado a las administraciones municipales.

Lo anterior, fue externado durante la caminata de este martes en la que se recorrió casa por casa de la colonia Santa Barbara, visitando a los vecinos de esta demarcación que recibieron con agrado las propuestas del candidato externo del PRD a la alcaldía de Campeche.

