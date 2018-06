Comenta que espera que los otros candidatos se tranquilicen, que se serenen, es normal, están al final de la campaña, todos quieren redoblar el esfuerzo y avanzar



Se tiene que pensar en la reconciliación, porque por encima de todo está el interés general, la patria es primero, considera Andrés Manuel López Obrador

Las Margaritas, Chiapas.- Andrés Manuel López Obrador felicitó al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova y la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Otálora que se hayan comprometiendo a que las elecciones serán libres y limpias.

En entrevista, el candidato a la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de México coincidió con los presidentes del INE y del Tribunal Electoral de que se debe de garantizar el voto libre y secreto, así como la democracia.

Recordó que ese compromiso lo hizo Enrique Peña Nieto que respetará los votos, solo faltan que los gobernadores digan que no intervendrán las elecciones del primero de julio, que no se utilizará el dinero del presupuesto como son los casos de Veracruz y Puebla.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión de que Meade dice que Anaya es un ladrón vulgar y que Anaya dice que Meade es una mosquita muerta, no están ya subiendo el tono, López Obrador comentó que sí, pero espera que se tranquilicen, que se serenen, es normal, están al final de la campaña, todos quieren redoblar el esfuerzo y avanzar.

“Entonces hay fatiga, pasión, enojo, porque cuando no salen bien las cosas se anda de mal humor y está uno muy irritado”, expresó al decirle a sus adversarios: “amor y paz, que tranquilos, todos están haciendo su trabajo, están cumpliendo con su responsabilidad, y que va a ser el pueblo el que va a decidir, y que no haya enconos”.

Señaló que se tiene que pensar en la reconciliación, porque por encima de todo está el interés general, la patria es primero.

Sobre si para mañana en el debate le responderá a sus adversarios o va a dejar pasar, el candidato a la Presidencia de México dijo que será “amor y paz” y señaló que mañana quería ir de guayabera, pero los otros candidatos tuvieron la mayoría, quienes opinaron que se vaya de traje y de corbata al debate.

“Se me hace algo contrario a la idiosincrasia del pueblo yucateco, porque se usa la guayabera, yo siempre voy a Yucatán con guayabera, es más cómoda, se apega más al clima, es la ropa que se debe de usar, se propuso que fuese con guayabera y los organizadores, los representantes de los otros candidatos dijeron que no, que con traje, pues ahí voy a ir con traje, a ver si no hay mucho calor”, dijo.

Comentó que los ciudadanos le han dicho que no se pelee, la verdad que le ha ido muy bien y para que se pelee.

Sobre que sus candidatos de le pondrían aventar por lo de la CNTE, el candidato a la Presidencia de México manifestó que sí, esto que digo aquí es lo que va a decir en el debate.

A la pregunta de los reporteros sobre lo que dijo Anaya que terminará como tapadera de los priistas, López Obrador respondió que no caerá en provocaciones, no se engañará en ese tipo de acusaciones, Anaya está en su derecho de lanzarse duro como lo está haciendo, que siga su camino.

Indicó que Anaya plantea que meteré a la cárcel a Enrique Peña, calculando que eso le dará votos, pero la gente ya está muy despierta en México, está muy avispada, ya no se puede con publicidad, ya no se puede engañar a las personas.

Sostuvo que Las Margaritas y esta región de Chiapas no se avanzó, sigue siendo una zona marginada, con mucha pobreza, no hay resultados favorables, la muestra es que le piden que mejoren los caminos, no pueden llegar a los hospitales, porque los caminos están destruidos, que haya universidades, porque solo hay una intercultural, no hay medicinas en los centros de salud.

“Vamos a que esto cambie, mejore, es mi compromiso, atender la deuda que tiene la sociedad, el gobierno de México con las comunidades, con los pueblos indígenas, es una deuda que debe de pagar, porque es mucha la pobreza en Chiapas, en Oaxaca y sobre todo en las comunidades indígenas”, expuso.

A la pregunta de los reporteros sobre qué llamado le haría al EZLN, el candidato presidencial expresó que ellos iniciaron una lucha importante para que se volteara a ver la pobreza y el abandono de las comunidades indígenas, fue un movimiento justo y “nosotros vamos a respetarlos siempre, no vamos nosotros nunca a confrontarnos ni con el Zapatismo, ni con las organizaciones sociales”.

Sostuvo que hará su trabajo para que haya justicia en esta región de Chiapas y en todo el país.

A la pregunta de los reporteros sobre el mensaje que le mandó exboxeador estadounidense, Mike Tyson, el candidato presidencial agradeció mucho el apoyo de Tyson, porque es un campeón de peso completo, es una leyenda del boxeo, “muchas gracias, amor con amor se paga”.

Destacó que haya muchos deportistas de todas las disciplinas que están con él y ahora que iniciará el mundial de futbol, seguirá con la campaña, pero tendrá tiempo para ver algunos juegos o las repeticiones o el resumen, pero estará al pendiente que le vaya bien a México.

En las Margaritas, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador observó que en el mitin, ciudadanos traía una cartulina con la frase un superhéroe mexicano “Kaliman” quien decía: “serenidad y paciencia” y eso lo encargan, porque mañana va a un debate con los otros candidatos en Mérida, Yucatán.

Explicó que los mexicanos le recomiendan que no se enoje, que tenga serenidad y paciencia, ya tranquilo, porque este arroz ya se coció.

A 20 días para la elección histórica del primero de julio, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” manifestó que según las encuestas, los sondeos que se han hecho está casi 30 puntos arriba de ventaja, no se puede cantar victoria antes de tiempo, porque hay que esperar el día primero.

“Si no va a pasar lo que se va a dar ya ganada la Presidencia y el día primero ya ni van a ir a votar, y entonces no nos conviene”, expresó al pedir al pueblo de Las Margaritas que tienen que ir a votar, vale más que sobre y no que falte, “vamos muy bien”.

Desde Chiapas, López Obrador aseguró que ayudará siempre para fortalecer la verdad más íntima de México que son las comunidades indígenas y son desgraciadamente los más pobres, los más olvidados.

Manifestó que se tienen que reforzar: lenguas, costumbres, tradiciones, organización social comunitaria, no abandonar eso, porque es lo que le da la fortaleza a México, sino fuese por la cultura, el país estaría peor.

“La cultura siempre nos ha salvado de las crisis, de las epidemias, de las inundaciones, de los terremotos, de los malos gobiernos, México vive por su fortaleza cultural y por eso se va a apoyar las culturas de los pueblos indígenas, vamos a atenderlo, aquí surgió un movimiento con ese propósito”, expuso.

En Las Margaritas, López Obrador recordó que su primer empleo, hace 41 años, fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, trabajó seis años en comunidades indigenistas de la cultura maya-chontal, y por eso sabe lo que se necesita, nunca ha cambiado, no es que empezó así, y luego se volvió fifí, no.

Añadió que el último cargo que tuvo fue de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, donde atendió a todos, escuché a todos, respeté a todos y le di la preferencia a la gente humilde, porque siempre ha pensado que: “Por el bien de todos, Primero los pobres”.

Dijo que va a cumplir, se sacará al país adelante, está muy grave la situación, hay crisis: económica, bienestar social, política, inseguridad y violencia, por pérdida de valores culturales, morales, espirituales, y por eso se requiere una regeneración, lo que se busca que entre todos se transforme al país, se saque adelante a México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes.

Manifestó que hay que hacerlo todos juntos, porque no se gana nada dividiéndose, los aplastan a todos sin distinción de partidos y qué se gana peleándose aquí, en Las Margaritas, no se gana nada, y se tiene que tener presente que solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación.

Comentó que se puede lograr el cambio si se enfrenta el principal problema del país que es la corrupción, nada daña más a México que la corrupción política, porque los gobernantes se han dedicado a robar, a saquear, no se conforman con entregar los bienes de la nación a particulares, lo que hicieron: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña.

Indicó que entregaron las empresas públicas, los bancos que eran de los mexicanos, los ferrocarriles, las minas de oro, plata y cobre, el petróleo, la industria eléctrica, ya estaban a punto de privatizar el agua.

Dijo que eso no lo sabe la gente, porque ya se habían puesto de acuerdo arriba el PRI y el PAN para que se pasará una iniciativa de ley al pleno de la Cámara de Diputados y se votará para la privatización del agua.

Prosiguió que nada más que se enteró y dio la instrucción a los diputados federales de MORENA que tomarán la tribuna si los diputados a la mafia del poder decidían entregar el vital líquido, eso paró esa iniciativa privatizadora, eso se pudo parar, pero desgraciadamente todo lo han entregado, por eso de la crisis de México.

“Ya no vamos a llevar a cabo esa política” de privatización y por eso se tienen que unirse todos, no pelearse, se terminará con esa corrupción, porque no solo se roban con los bienes del pueblo, se roban el presupuesto, insistió.

Expresó que no se aumentarán los impuestos, ni se endeudará al país, menos habrá gasolinazos, alcanzará el presupuesto a partir de combatir la corrupción y terminar con los privilegios, los lujos de los alto funcionarios públicos, se bajarán los sueldos de los de arriba para aumentaron los sueldos de los de abajo y dará el ejemplo al bajarse el sueldo a menos de la mitad de lo que gana actualmente Enrique Peña sin compensaciones.

Mencionó que bajará el sueldo para hacer cumplir el artículo 127 de la Constitución que dice que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, no habrá lujos, ni se subirá en el avión de 7 mil 500 millones de pesos de Peña Nieto, ni vivirá en Los Pinos, menos en una mansión.

Mencionó que Los Pinos formarán parte del Bosque de Chapultepec para la cultura y arte del pueblo de México, se actuará de otra manera, no se le dará las pensiones a los ex presidentes, porque son unos abusivos y ya que se les entrega a cada uno, 5 millones de pesos mensuales, ni habrá los 5 mil millones de pesos al año para la atención médica privada para los altos funcionarios públicos.

Dijo que conoce todos los municipios del país y sabe cómo está el problema abajo, lo que se tiene que hacer, se acabará l corrupción, terminarán los privilegios y lo que se ahorre se apoyará a los productores, se fijarán precios de garantía, le dará una compensación a los productores del campo.

Manifestó que los corruptos se han dedicado a repartir migajas, dadivas, entregan despensas, frijol con gorgojo, ahí se la llevan, pero no apoyan al productor y por eso se apoyará a los productores, se acercará el fertilizante orgánico barato y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social será una agrónoma chiapaneca María Luisa Albores, que sabe bien sobre el trabajo en las comunidades.

Prosiguió que se sembrarán en Chiapas 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderales para dar 80 empleos temporales, se pagarán jornales justos para que no se tengan que ir a buscar la vida ni a Cancún, ni a la frontera, ni a Estados Unidos.

Que haya trabajo, agregó, que el chiapaneco pueda trabajar donde nació, el que se quiera ir se vaya por gusto, no por necesidad, y el campo es la fábrica más importante de México, nada más que está en el abandono, ya quisieran en otros países tener las tierras, la fertilidad del suelo, el agua que hay en el sureste, en el norte del país falta agua y la gente sabe cómo cultivar la tierra.

Mencionó que el programa para sembrar las 200 mil hectáreas en Chiapas tendrá 7 mil millones de pesos al año, es nada, comparado con el presupuesto de Chiapas que es de alrededor de 100 mil millones de pesos, es decir, solo se utilizaría el 7 por ciento del presupuesto del gobierno chiapaneco.

Asimismo, indicó, todos los jóvenes tendrán derecho al estudio y al trabajo. Comentó que le entregaron un pliego petitorio de lo que hace falta en región, Las Margaritas como caminos, una universidad, subestación eléctrica, y se comprometió que lo primero que se llevará a cabo es hacer los caminos con uso intensivo de mano de obra, con revolvedora y de concreto.

Destacó que a partir de diciembre la pensión para los adultos mayores será al doble, es decir, será mil 500 pesos mensuales, será universal y habrá apoyo para las personas con discapacidad.

Expresó que se reactivará la economía con la industria de la construcción, se generan empleos y se hace la obra que se necesita, por eso se va a cambiar la estrategia que se ha utilizado hasta el momento.

Aseguró que en diciembre se cancelará la mal llamada reforma educativa, se pondrá de acuerdo con maestros, padres de familiares especialistas para elaborar un plan y mejorar la calidad de la enseñanza, sin afectar los derechos laborales del magisterio, esto aplica la educación normal y la educación indígena que se mantendrá, porque es importante reforzar las culturas.

Explicó que regresará a Las Margaritas como presidente electo para presentar el programa integral para la región y estará con el próximo gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, pero antes habrá brigadas de profesionales para preguntarle a la gente sobre sus necesidades y después elaborar desde abajo los programas.

Detalló que el programa tendrá tres partes: las actividades productivas, infraestructura y desarrollo social, y añadió que regresará cada seis meses para vigilar que se aplique las acciones.

Dijo que no traicionará al pueblo de Chiapas, porque lo que más estima es su honestidad, “a mi me pueden llamar peje, pero no lagarto”.

Pidió la ayuda de los ciudadanos, porque no ha sido fácil, porque en Las Margaritas, los mañosos se dedican a repartir migajas cada vez que hay elecciones, compran los votos, trafican con el hambre de la gente y reparten playeras, muñecas, juguetes, dinero, tinacos y hay que decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy y hambre para mañana.

Dio a conocer que ha hablado con sacerdotes, obispos, pastores de las iglesias evangélicas para que orienten al pueblo y se acabe la practica indigna de traficar con la pobreza del pueblo.

Llamó votar por parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” es votar por la transformación de México, para que haya mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Repúblico y lo mismo en el gobierno del estado, que gane Rutilio Escandón.

En Comitán de Domínguez, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador fue acompañado por la artista Irma Serrano y hoy asistirá al tercer debate presidencial que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán.