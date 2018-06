Tras las continuas fallas en el suministro de energía eléctrica, los vecinos del Fraccionamiento Las Américas en Mérida Yucatán esta noche alzaron su voz en redes sociales, pues aseguran estar hartos de lo inestable que es el servicio por las noches.

“Ya obtuve respuesta por parte del comité, comentan que mañana nos van a comunicar acciones a tomar, solo nos solicitan que de verdad apoyemos TODOS, yo de entrada ofrecí recabar firmas en las tardes en las casas cercanas a la mía, que no se les olvide la molestia al momento de encender su clima, recuerden que solo hoy ya tuvimos 7 apagones” posteó uno de los usuarios en el grupo de Facebook “Vecinos Fracc Las Américas – Mérida yucatán con más de 35 mil miembros.

Lo anterior ante los constantes apagones de luz que sufren los vecinos del enorme fraccionamiento de la constructora SADASI, y es que aseguran no se trata de un apagón “de vez en cuando”, muy por el contrario son seguidos, y por ende se ven afectados no solo en el malestar por la falta del servicio que pagan, sino por las molestias que ocasionan, recodemos que estamos en temporada de calor y si no se cuenta con aire acondicionado o ventilador es prácticamente imposible dormir, además de preocuparse por la comida del refrigerador, no poder abrir o cerrar el portón eléctrico o mucho peor, las familias que tienen bebés y lloran sin poder calmarlos.

Según señalan vecinos de la zona los apagones de ésta noche fueron siete (hasta el momento), molestos aseguran que buscarán que los responsables solucionen de una vez lo que desde hace meses viene afectándoles, pues los continuos apagones afectan electrodomésticos, aires acondicionados, televisores, etc.





Los vecinos molestos externaron en redes sociales que la solución para que se les apoye es ir a los módulos de SADASI

Redacción DC / Charlie Ongay Fotos: Facebook