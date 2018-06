Al exhortar a la población a emitir un voto responsable hacia un candidato de probada capacidad, experiencia y resultados, la candidata al Senado por la coalición “Todos por México”, Rocío Abreu Artiñano, significó la importancia de que la ciudadanía emita su sufragio por la mejor opción que hoy por hoy son los candidatos de la coalición “Todos por México” y ”Campeche para Todos”.

Al reanudar su caminata por las colonias de la isla, este lunes Rocío Abreu desahogó intensa gira proselitista por dos distritos electorales, en los que refrendó su compromiso de trabajar y dar resultados desde el Senado de la República para revertir las precarias condiciones de las colonias de la isla, a cuyos vecinos exhortó a emitir su voto responsable en favor de los mejores candidatos, los de mayor experiencia, probada honestidad y visión de futuro, por los candidatos de la coalición de los partidos PRI-Verde Ecologista-Nueva Alianza.

En la colonia Bivalvo, Rocío Abreu, acompañada de la candidata a la diputación por el distrito X de la coalición “Campeche para Todos”, Maribel Rueda Soberanis, en improvisada entrevista de prensa sostuvo que para que a Carmen le vaya bien, tienen que llegar candidatos con probada capacidad y compromiso de trabajo.

“Cada uno de nosotros ha tenido un cargo, ha tenido una responsabilidad. Invito a la gente a conocernos, a analizar el trabajo y resultados de cada uno. Somos la mejor opción, somos los más trabajadores, los que mayor experiencia tenemos, los que mayor resultado hemos dado”.

Abundó que no se trata de que en esta elección sea senadora con su compañero de fórmula Christian Castro, que Óscar Rosas, o algunos de los candidatos lleguen al cargo que aspiran. “Se trata que a Carmen, al Estado de Campeche le vaya bien y por eso tenemos que trabajar todos de la mano, todos juntos. No podemos permitir que se rompa la cadena como hoy en día ha pasado, ese es el problema, que porque uno es de un partido y el otro es de otro partido, y no quieren que el gobernador venga a ayudar porque al final de cuentas van a decir que la obra la hizo el gobernador. Es lamentable lo que nosotros estamos viviendo”.

Agregó que es necesario jalar todos juntos para que la gente tenga empleo, para que lleguen los medicamentos a los hospitales, para que podamos tener mayor seguridad que se requiere en los municipios, para que podamos buscar más recursos, porque al final de cuentas, dijo, nosotros lo que queremos es que Campeche, que Carmen y que cada uno de los municipios crezcan.

Al hacer un llamado a la unión y a “defender lo que nos corresponde”, Rocío Abreu Artiñano indicó que tal como lo hiciera como diputada y delegada federal, desde el Senado de la República luchará por más recursos para Campeche, peleara las bolsas federales de recursos, por programas que permitan empoderar a las mujeres, a reactivar la economía, el campo la pesca, generar empleos, darle seguridad a la isla y sobre todo elevar la calidad y calidez de los servicios de salud.

Rocío Abreu caminó de igual forma con el candidato al Distrito XX, Carlos Jasso, con quien escuchó los planteamientos de los vecinos de la colonia Centro y Tecolutla, y a quienes también les refrendó el compromiso de exigir y gestionar mayor atención para Ciudad del Carmen por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Indicó que tal como lo hiciera como diputada federal, alzará la voz para exigir que establezcan revisiones periódicas de las bases, estructuras y torres de la red que alimenta de energía eléctrica a Ciudad del Carmen, a efecto de prevenir situaciones tan lamentables como lo ocurrido el pasado fin de semana con la caída de una torre que dejó sin electricidad a la isla.

“Creo que es un tema que lo tendremos que seguir haciendo en el momento en que llegue al Senado con el favor de la gente, de seguir solicitar y exigir la inversión en mantenimiento preventivo, de la revisión de todas las estructuras, sobre todo, porque vivimos en una isla y hay desgaste por el tema del salitre, hay desgaste por las corrientes que muchas veces van socavando las bases. Hoy en día, hay que exigirle a Comisión Federal de Electricidad la revisión de toda la infraestructura para garantizar el suministro de energía a la isla, sobre todo los más expuestos, aquellos que presentan mayor vulnerabilidad al encontrarse a la orilla del mar”, concluyó.

