Al asegurar que hay un buen avance para iniciar la obra del libramiento de Champotón con una inversión de mil 500 millones de pesos, el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eliasib Polanco Saldívar, mencionó, que aún continúan con los trabajos en la Avenida Costera, con los registros de luz y nivelar la carpeta asfáltica, y únicamente se abrió la circulación para no generar tráfico.

En entrevista, comentó, que viajaría a la Ciudad de México, para sostener una reunión con la Subsecretaría de Infraestructura, y donde también fue convocado el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y así darle formalidad para la próxima sesión pública- privada del libramiento de Champotón en nuevos esquemas.

“Es esta mezcla de recursos públicos y privados, vamos a ver toda la legalidad, y todo lo que se tiene que hacer para que la SCT junto al Gobierno del Estado, podamos empezar esa obra lo más pronto posible. Hoy ya nos convocaron con el área jurídica también de la Secretaría en México con el área normativa para ver las técnicas y bueno es un gran avance, para iniciar con esta obra” agregó.

Precisó, que está obra consiste en trabajar en toda la parte del desvío de Champotón que son 20 kilómetros, sin embargo, previo a esto tienen que ver todas las técnicas, y si es viable hacerlo en una sola etapa, ya que ahí se tienen 3 viaductos y tendrían que planear donde es favorable que empiecen, añadió, que pretenden iniciar este año con los trabajos.

En cuanto los trabajos de la Avenida Costera, mencionó, que los trabajos continúan y sólo se abrió la circulación para evitar el tráfico, dijo que hay un desnivel con puntos elevados, por los registros de la luz, ya que en esa obra también se logró encofrar toda la línea de conexión que va a Campeche y que era muy peligroso y riesgoso.

”Entonces estos registros son de concreto y en la primera etapa de carpeta que es de cinco centímetros obviamente hay un relieve y la gente piensa que así se va quedar y no es así, se abrió la circulación para no generar tráfico, pero estamos trabajando en el sentido cruzado para llegar a 10 cm de espesor y una vez que lleguemos a ese nivel, no habrá relieve en esos registros” puntualizó.

Respecto a las severas inundaciones que se registraron en días pasados, señaló, que hay el compromiso de hacer unas buenas entradas y con el nivel óptimo para que no se generen estas inundaciones, a pesar que hay en algunas calles aledañas que se dan propias por sus mismas condiciones.