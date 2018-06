La coalición “Por Campeche al Frente” integrada por el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MOCI), se ha visto en controversia en torno a la acción afirmativa, acción con la que se pretende dar prioridad a la mujer en las planillas electorales, en este caso la de la candidatura a presidencia municipal de Calkiní por parte de esta coalición.

Ante ello el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), aprobó el proyecto de acuerdo con el que se da cumplimiento a la sentencia de fecha 07 de junio de 2018, dictada por la Sala Regional de Xalapa del Poder Tribunal Electoral Judicial de la Federación de la III Circunscripción, en donde los ministros se pronunciaron a favor de la coalición respecto al medio de impugnación interpuesto por el mismo.

En esta vigésimo tercera sesión extraordinaria se señaló que la alianza “Por Campeche al Frente” cumplió en tiempo y forma presentando en el plazo requerido por la Sala de 48 horas, la sustitución de registro de la planilla del Ayuntamiento de Calkiní, que encabezaba Víctor Rafael Rodríguez Ortegón, quedando en su lugar Melina Judit Mata Pérez y como suplente Alicia Candelaria Rodríguez Ortegón.

Cabe señalar que el representante de MOCI, Manuel Ramos Herrera declaró, que no hacen responsable al PAN de la sustitución de la planilla que le pertenece a MOCI, “cuando hemos citado a nuestros coaligados, no por hacerlos responsables porque al fin y al cabo quien está tomando la determinación no es acción nacional”. Hay que recordar que la sustitución se podría haber hecho en las planillas encabezadas por el género masculino que le corresponden al PAN.

Por su parte la Presidenta Consejera del IEEC, señaló que la coalición tenía la oportunidad de realizar el cambio de candidaturas en las planillas registradas, en seis municipios como lo son Campeche, Calkiní, Champotón, Carmen, Hecelchakán y Candelaria, pero la alianza determinó que fuera la del Ayuntamiento de Calkiní y la cual fue aprobado por unanimidad de votos del Consejo General.

Milagros Ascencio