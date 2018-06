El Centro de Desarrollo y de Investigación de la Juventud, retomará el proyecto de vinculación a casos reactivos de VIH y de enfermedades de transmisión sexual, por lo cual, durante 8 meses estarán aplicando pruebas rápidas no sólo de VIH o sífilis, sino ampliarán el servicio para el Hepatitis B y C, así lo informó, su director José Antonio Maldonado Rodríguez.

En ese sentido, indicó, que durante hoy y mañana, tendrán una capacitación de fortalecimiento interno, con el equipo de organización, que estará impulsando el proyecto en los Estados de Campeche y Tabasco, para ofrecer estos servicios y canalizar los casos que estén diagnosticado sobre todo en hepatitis C, que aún no tiene un tratamiento accesible por lo costoso que es y por los lineamientos de la Secretaria de Salud, que aún no están claros.

“Hemos tenidos acercamiento con los Capacits de ciudad del Carmen y Campeche, así como platicas con la doctora Marilú Poot, subdirectora de servicios médicos, interesados en apoyar esta propuestas, sobre todo porque viene a mejorar y fortalecer algunas necesidades que tenemos en el estado en temas de VIH” mencionó.

Puntualizó, que la organización siempre ha estado dando casos reactivos e indicadores, además de que han estado contribuyendo para vincularnos a los servicios de salud, agregó, que dicha capacitación estará a cargo por dos ponentes, de la Ciudad de México, provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de una organización, quienes tienen mucha experiencia en el tema de tratamiento, cohe-infecciones y en las pruebas de hepatitis B y C, de cómo se combinaran.

Precisó, que será a finales del mes de junio, que se estén aplicando estas pruebas, con actividades de detención, sin embargo, se encuentran en los ajustes logísticos para empezar a trabajar y con la movilización de los recursos que se tienen asignados, para que esta campaña se realice en tres municipios, Escárcega, Carmen y Campeche.