Quiero un cambio con modernidad, con futuro, con progreso y con oportunidades para la gente, asegura en Los Mochis

Reitera su llamado al voto útil a los ciudadanos y a la gente de buena voluntad

Los Mochis, Sinaloa.- “A mí no me interesa pactar con quienes representan ni la continuidad de este régimen, ni un pasado autoritario que no debe volver”, aseveró el candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.

De visita en Los Mochis, Sinaloa, aclaró que el pacto para gobernar lo hará con los ciudadanos, y que su llamado al voto útil es a toda la gente de buena voluntad, que la hay, incluso, militando en otros partidos: “El llamado al voto útil es un llamado a la gente, no a las cúpulas”.

Convencido de que el próximo 1 de julio será el ganador en las urnas, Ricardo Anaya, coincidió con las voces que afirman que existe un pacto entre el PRI y López Obrador, quien se rindió en su lucha como opositor.

Sobre la agresión a marinos en Ciudad Guzmán, condenó enérgicamente estos actos de violencia y reiteró su solidaridad y gratitud a las fuerzas armadas.

En torno a las manifestaciones de “maestros”, quienes están vinculados al candidato de Morena, consideró que a López Obrador no le interesa mucho la educación, y que no se ha entendido que el derecho superior es de las niñas y niños que deberían estar teniendo clases.

“Me parece gravísima esta irresponsabilidad, de dedicarse a hacer plantones, en lugar de cumplir con su responsabilidad de estar en el aula, de estar dando clases a las niñas y a los niños”.

Finalmente, resaltó el diálogo que sostuvo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, e invitó a los demás candidatos, específicamente a López Obrador y a Meade, “a que no le saquen, a que se presenten en La Ibero, a que respondan preguntas de frente, que demuestren que tiene con qué responderles a los estudiantes de la Ibero”.

En cuanto a la realidad de la entidad, lamentó que hoy “la violencia desgarra a Sinaloa”, por lo que refrendó su compromiso de recuperar la paz y la seguridad, en contraste con el otro candidato que busca perdonar a los delincuentes.

“Las familias de Sinaloa volverán a vivir en paz”, afirmó al adelantar que impulsará como nunca el deporte y la educación, la creación de infraestructura para conectar a Sinaloa con Texas, así como la inversión y el desarrollo de las actividades productivas locales, como el turismo.