Existe inconformidad de parte del PRD Campeche sobre los criterios que están tomando los tribunales. Víctor Améndola Avilés, Dirigente Estatal, asegura que una parte del tribunal de Xalapa asegura que existe un vacío legal en material electoral.

“Esos problemas de paridad y reelección son responsabilidad del Congreso del Estado: Si los tribunales han tenido que resolver situaciones de interpretación ha sido porque los legisladores que componen el Congreso del Estado en lugar de trabajar, se dedican a priorizar otras cosas. Los jueces intervienen cuando hay vacíos legales o de interpretación, pero la responsabilidad de marcar las reglas del juego es totalmente del congreso vía la Ley Electoral y los códigos en la materia.”

A pesar del vacío legal, no exime la responsabilidad de los tribunales de darle la interpretación que a su juicio consideren, argumenta el tribunal de Xalapa. No hay casos de jurisprudencia porque estos temas de reelección y paridad, son novedosos que no estaban contenidos en los códigos electorales.

Redacción