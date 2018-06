El estadio Azteca es propiedad de Televisa

Señala que “ahora sí bajo protesta y de manera inexplicable por el autoritarismo que implica nos niegan el Zócalo”

Informa que se publicó otra encuesta en el periódico Reforma, donde tiene 64 por ciento en la Ciudad de México

Asegura que ganarán las gubernaturas, que habrá mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las asambleas locales y de los gobiernos municipales

Martinez de la Torre, Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador anunció que el miércoles 27 de junio, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará su cierre de campaña en el Estadio Azteca, “ahora sí bajo protesta y de manera inexplicable por el autoritarismo que implica nos niegan el Zócalo”.

Detalló que en el Estado Azteca participarán artistas, habrá un festival artístico, será una fiesta, ya comenzarán los festejos, porque desea que le irá bien a la selección mexicana de futbol y le irá bien al país, ya que “vamos a ganar la Presidencia”, dijo.

Indicó que dará detalles de quiénes serán los artistas que participarán en el festejo del próximo 27 de junio.

Sobre que si Emilio Azcárraga le prestó el Azteca o cuánto va a costar el cierre, López Obrador que se va a pagar, eso lo ven en MORENA los encargados del manejo de la administración, lo que le dijeron que ya se aceptaron que se alquile el Estadio Azteca.

En otro tema, López Obrador informó que hoy se publicó otra encuesta en el periódico Reforma, donde ya sabes quién, el populista, el mesiánico tiene 64 por ciento en la Ciudad de México, el segundo lugar 20 por ciento, “vamos muy bien”.

Manifestó que le dio gusto que la candidata de la coalición “Juntos haremos historia” al Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo está más de 2 a 1 en la Ciudad de México, lo mismo en la Cámara una ventaja de 3 a 1.

Atlixco

“Es la capital de la República, por eso es muy importante, es la ciudad de los encuentros la Ciudad de México y nos está dando la gente su apoyo, su respaldo”, dijo.

A la pregunta de los reporteros que si es el fenómeno López Obrador lo que hacen estas encuestas, cuántas gubernaturas tienen la posibilidad de ganar, el candidato presidencial respondió que no le gusta carro completo, porque esa es una expresión antidemocrática, “pero ya para los tiempos nuevos se puede decir que es cayucao completo, un cayucao”.

Dijo que la gente está dándole su apoyo en todos lados, se ganarán las gubernaturas, habrá mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las asambleas locales y de los gobiernos municipales, “nos están apoyando”.

A la pregunta de los reporteros sobe que Jorge Castañeda dice que ya firmó un pacto con Enrique Peña, López Obrador expresó que es una volada, “yo entiendo que estén muy nerviosos, desesperados, porque el movimiento nuestro sigue creciendo, día con día”.

Sobre si abrazó a Claudio X. González y hasta habló de béisbol, el candidato presidencial dijo: ¿saben cómo fue el encuentro? Y lo resumió: “amor y paz, sí hablamos de béisbol, porque coincidimos que le vamos los dos a los Cardenales de San Luis”.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Martínez de la Torre, Veracruz, donde pidió tener confianza, que no les fallará y aseguró que Cuitláhuac García y quien habla cumplirán todos los compromisos.

Comentó que habla les va a fallar, ni decepcionar, porque “estamos arriba”, el lunes pasado se publicó una encuesta en el periódico El Financiero le dan a ya sabes quién 50 por ciento de intención de voto, el segundo lugar 24 por ciento, está 26 puntos arriba.

“Hoy aparece en el periódico Reforma una encuesta de Ciudad de México ya sabes quién 65 por ciento, aquí en Veracruz la ventaja 35 por ciento, Cuitláhuac ya le va a ganar al hijo de Yunes 2 a 1, lo va a doblar, por eso no es para presumir, pobremente decimos ahí la llevamos”, comentó.

Adelantó que en el nuevo gobierno se acabará con la corrupción, no aumentarán los impuestos, ni incrementará el IVA y el Impuesto Sobre la Renta en todo el sexenio, no aumentará la deuda pública, ni habrá gasolinazos, se bajarán los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo y se acabará la fantochería en el gobierno.

Indicó que no vivirá en Los Pinos, formarán parte del Bosque de Chapultepec, no se subirá en el avión presidencial que costó 7 mil 500 millones de pesos, porque no quiere ofender al pueblo y comentó que lleva más de 40 años trabajando para los humildes, siempre ha pensado que el poder es amor al prójimo, no prepotencia.

Comentó que se prohibirá que los funcionarios públicos se trasladen en aviones y helicópteros privados, ya no se le entregará la pensión que se entrega, mes con mes, a los ex presidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, porque no está en una ley, solo es un acuerdo pinchurriento que firma el presidente que llega porque sabe que se beneficiará.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo al expresar que ya no habrá la atención médica privada que cuesta 5 mil millones de pesos al año, hasta se hacen cirugía plástica, se estiran a costillas de erario, por eso parecen jóvenes.

Indicó que ahora dicen que está enfermo, está chocheando, ya le dio un infarto y que no falta que le dé otro, y hasta ahí llegó, “pero saben qué estoy al cien”, y sostuvo que los altos funcionarios públicos tendrán que ir al ISSSTE, al Seguro y al Seguro Popular para que ven qué se siente, porque ese no es seguro ni popular y hasta se roban el dinero de las medicinas.

Expresó que con lo que se ahorre con el plan de austeridad republicana en el gobierno y el combatir la corrupción: se impulsará la actividad productiva, se rescatará al campo, habrá apoyo a todos los productores, se fijarán precios se garantía a los productores del campo, es decir, habrá un subsidio de manera directa al productor, el ejidatario o pequeño propietario.

En Veracruz, explicó se sembrarán 200 mil hectáreas en Veracruz de árboles maderales y frutales como la naranja, el limón, los cítricos, mango, café, plátano, todo lo que se dé en las distintas regiones de la entidad y se pagarán jornales justos y se generarán 80 mil empleos permanentes, serán en total un millón de hectáreas a nivel nacional.

Destacó que el sueño que quiere que se convierta en realidad es que el veracruzano, el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, el que quiere irse se vaya por gusto, no por necesidad, y se arraigará al pueblo, a la gente, en sus lugares de origen para aminorar la migración.

Dio a conocer que los paisanos migrantes envían a sus familiares 29 mil millones de dólares al año, eso demuestra que el pueblo sea bueno y trabajador, la entidad tiene todo, pero lo que falta y es lo que ya se va a conseguir: un buen gobierno, con eso Veracruz y México saldrán adelante.

Mencionó que se apoyará a los ganadores y se ayudará a los jóvenes, desde el primero de diciembre, quienes tendrán derecho al estudio y al trabajo, y resumió en una frase: “becarios sí, sicarios no” y será al doble la pensión a los adultos mayores, así como universal, es decir, recibirán mil 500 pesos mensuales.

Expuso que una vez triunfe el movimiento que encabeza cancelará la mal llamada reforma educativa, porque fue una reforma laboral para afectar al magisterio y se elaborará un plan para mejorar la calidad de la enseñanza, se terminarán las políticas privatizaciones, no se privatizará el agua, el ISSSTE y el Seguro, al contrario se mejorarán los servicios públicos.

Adelantó que se revisarán los contratos que se entregaron para Pemex, contrato por contrato, no se quieren contratos leoninos, en donde se llevan toda la riqueza y no dejan más que miseria al pueblo de México.

Observó que ayer les dijo a los empresarios que no permitirá ni la corrupción, ni la impunidad.

Recordó que se han realizado tres transformaciones: La Independencia, La Reforma y La Revolución de 1910, pero millones de mexicanos, pronto, muy pronto, llevarán a cabo la cuarta transformación del país, sin violencia, de manera pacífica, de forma profunda, radical, se arrancará de raíz el régimen de injusticias y privilegios.

“Estamos viviendo un tiempo estelar en la historia de México, nos tocó a nosotros la dicha enorme de vivir en estos tiempos interesantes”, profundizó al decir que ahora los mexicanos serán protagonistas del cambio verdadero.

Explicó que no les fallará, porque tiene convicciones, posee una ambición legitima: “quiero pasar a la historia como un buen presidente de México” y dijo seguir los ejemplos de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas de Río.

Pidió no pelearse por partidos y llamó a la unidad de los veracruzanos para hacer a un lado a la mafia, para que haya un gobierno del pueblo y para el pueblo, se tiene que establecer una verdadera democracia.

Le dio las bienvenidos a mujeres y hombres de buena voluntad y señaló que se unen todos los mexicanos, no es un asunto de partidos, es un movimiento de todo el pueblo.

Pidió voto parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” y comentó que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes quiere dejar a su hijo como gobernador, se está pasando, porque nunca en la historia de México un gobernador ha dejado a su hijo de gobernador.

Preguntó a los veracruzanos: “¿van a permitir ustedes esto? Y a lo que el pueblo contestó: “no”. Cuestionó “¿no creen que es una burla para nuestros paisanos?” y dijo “claro que sí paisanos”.

Comentó que Yunes dice está bien que voten por ya sabes quién, pero no voten por Cuitláhuac García, tiene que ser voto parejo, porque necesita el apoyo de Cuitláhuac que es una gente preparada.

A 25 días para la elección presidencial López Obrador llamó a los ciudadanos a no vender los votos por migajas, eso es pan para hoy y hambre para mañana, es vender la dignidad y agregó que se tendrán que cuidar las casillas el primero de julio, porque en la noche empezará a correr el país y en el mundo: ganó el movimiento regeneración nacional.

Expresó que es hijo de padre veracruzano y madre tabasqueña, el artículo 11 de la Constitución de Veracruz establece que los hijos de padres veracruzanos son veracruzanos, “yo soy veracruzano, entonces paisano va a haber un presidente choco-jarocho” e indicó desde hace 60 años no hay un presidente veracruzano.

Adelantó que antes del primero de diciembre, como presidente electo traerá el plan de desarrollo de Martínez de la Torre y Veracruz.

“Yo les quiero a ustedes, así como ustedes me quieren, yo les quiero, y les quiero un poquito más de lo que ustedes me quieren y se los voy a demostrar”, expresó.

En Teziutlán, Puebla, el candidato a la Presidencia de México dijo que se someterá a la renovación del mandato a la mitad del sexenio, no se reelegirá, porque es partidario de “el sufragio efectivo no reelección”, no hará falta más tiempo, solo serán seis años.

Señaló que aumentarán los salarios de los trabajadores y “por eso estoy protegiendo a los dirigentes sindicales para que haya una verdadera defensa de los intereses de los trabajadores, que mejoren los salarios de los trabajadores y aumentará el jornal del campesino”.

Comentó que el aumento del salario estará por encima de la inflación, nunca aumentará el salario menos de la inflación, porque eso es lo que ha llevado a la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, del pueblo en general.

“Por eso los aumentos a los salarios se van a dar por encima de la inflación para que poco a poco se vaya recuperando todo lo que ha perdido el salario en estos 30 años de política neoliberal”, anotó.

Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por la próxima secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, María Luisa Albores, quien es ingeniera agrónoma y dicha institución apoyará la actividad productiva.