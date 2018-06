Pide a Telmex para que informen si ha firmado contratos con empresas para llevar a cabo llamadas masivas para hacer guerra sucia en su contra

Describe que las llamadas provienen de número telefónicos del país y del extranjero

Tlapa de Comonfort, Guerrero.- El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador llamó al Instituto Nacional Electoral que investigue quiénes están detrás de las llamadas telefónicas masivas que se han hecho para difamarlo.

A 23 días para la elección del primero de julio, el candidato presidencial manifestó que le gustaría que Telmex ayudará en informar si ha firmado contratos con empresas para llevar a cabo llamadas masivas para hacer guerra sucia en su contra.

“Telmex debe de saber sobre quiénes están utilizando el sistema de telefonía, hay que hacer la investigación, pero sí ya me lo han dicho en varias partes”, comentó.

Previamente, López Obrador denunció que están haciendo llamadas telefónicas al por mayor a ciudadanos para difamarlo y describió que las llamadas provienen de número telefónicos del país y del extranjero, es un bombardeo de llamadas.

Comentó que a quienes les llaman, primero les preguntan que por quién votarás, si dicen que por López Obrador, les piden que opriman el número dos y después viene una grabación que dice: “sabías que Andrés Manuel no habla de corrido, que se comen las ‘s’ y dicen puras groserías, porque son unos malcriados.

Añadió que todavía que dicen todo eso, pregunta y ¿ahora por quién vas a votar? Para hacerlos cambiar de parecer, como si fuesen niños chiquitos los ciudadanos, como si estuviesen chupando el dedo.

Señaló que hay otro mensaje que sale en la televisión, donde una muchacha le dice a su mamá que “ya me dio el sí” y que la mamá se preocupa mucho, porque sale la imagen de hombre joven-maduro, ya después le vuelve a pregunta la mamá a la muchacha: “ y qué pensaste en definitiva”, a lo que la muchacha responde: “ya me voy con Pepe, ya no quiero a Andrés”.

Opinó que son muy malos los publicistas de Meade y los de Anaya, porque no son mexicanos, no conocen la idiosincrasia del pueblo de México, aquí en el país hay muy buenos publicistas la verdad.

Dijo yo no sé por qué los están contratando, les están pagando muchos “biyuyos”, o sea, están haciendo su agosto, millones de pesos.

A la pregunta de los reporteros qué si le va a costar un millón de pesos a MORENA la renta del Estadio Azteca, López Obrador comentó que todavía no sabe cuánto, porque lo van a contratar los dirigentes de MORENA, Yeidckol Polevnsky y quienes están en las finanzas y expresó que no sabe cuánto vaya a costar.

Agregó que no puede decir los nombres de los artistas que participarán en el cierre de campaña, ese dato quedará para mañana, porque están confirmando unos, se están convenciendo a otros y se está viendo cómo se organizará.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión que el Tribunal Electoral avala las candidaturas de Napoleón Gómez Urrutia, López Obrador expresó que está bien, porque no hay delito que perseguir y lo dijo desde el principio, pero se dedicar a atacar a Gómez Urrutia, a afectar la imagen del movimiento.

Napoleón Gómez, agregó, era tema hasta de debate como en el caso de Nestora Salgado, los maestros de Oaxaca.

A la pregunta de los reporteros sobre que ante los empresarios dijo que es viable el nuevo aeropuerto, López Obrador aclaró que lo que dijo es que dos alternativas, dos vías: una es que se construyan dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, eso ahorraría como 100 mil millones de pesos, mucho dinero se ahorraría.

Mencionó que la otra opción es que la iniciativa privada continúe con construyendo el otro aeropuerto, pero con una concesión, porque el nuevo gobierno no tendría dinero para financiar esa obra, ya que es un barril sin fondo.

A la pregunta de los reporteros sobre que es viable la construcción del nuevo aeropuerto, pero si lo paga los empresarios, López Obrador respondió que claro, porque los empresarios invierten, si se hace una licitación, una convocatoria no hay ningún problema.

Sostuvo que lo que no quiere es que se utilice el presupuesto público para la construcción del nuevo aeropuerto, porque es mucho lo que se gastará en la obra faraónica.

A la pregunta de los reporteros sobre que Pemex presentará un plan de negocios a los candidatos, López Obrador respondió que ya para qué si ya le corresponderá al nuevo gobierno decidir, “ya ellos tuvieron la oportunidad y en vez de sacar a Pemex lo hundieron, ya van de salida”.

Sobre que habitantes agreden a marinos en Ciudad Guzmán en Jalisco, el candidato a la Presidencia de la República expresó que se tiene que respetar a las autoridades, a policías, a marinos, a elementos del Ejército.

En Tlapa de Comonfort, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador expuso que los mexicanos están a punto de lograr una transformación, sin violencia, gracias a que se creó el movimiento que encabeza.

Expresó que regresará como presidente electo para traer el plan de desarrollo integral para la región de La Montaña de Guerrero, lo que se llevará a cabo en cada comunidad, en cada pueblo y en cada municipio.

Adelantó que se invertirá en la Montaña de Guerrero más que en otras partes, porque la justicia es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales.

Dijo que previamente mandará brigadas de expertos para que se informen sobre las necesidades de la gente.

Se comprometió a no fallarles, menos a los pobres de México, sacará adelante el atrasó, de la pobreza y se atenderá a todos, se escuchará a todos, se respetará a todos, pero se le dará la preferencia a la gente humilde, “Por el bien de todos, Primero los humildes”.

Expresó que conoció los pueblos de La Montaña en 1996 y regresó a varios pueblos, seguirá viniendo, porque “esta es una región que nos importa mucho, porque hay mucha pobreza y mucho abandono”.

Comentó que le dio mucho gusto que en Tlapa lo haya recibido jóvenes y que participe la juventud en el movimiento, ¡arriba los jóvenes! y adelantó que se aplicará un programa que se llamará: “jóvenes construyendo el futuro”, donde la juventud tendrá derecho al trabajo y al estudio, se les dará becas mensuales a partir de diciembre del presente año.

Puso de ejemplo que los estudiantes que vaya a ingresa a nivel superior y sean de familias de escasos recursos económicos que es el caso de la mayoría de los jóvenes que viven en La Montaña, tendrán becas de 2 mil 400 pesos mensuales.

Añadió que los jóvenes que no estudien, no tengan trabajo serán contratados, se les dará trabajo como aprendices en empresas y talleres, se les pagará un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales y lo resumió en una frase: “becarios sí, sicarios no”.

Dijo a los maestros de La Montaña tanto de educación normal, como indígena que desde diciembre se cancela la mal llamada reforma educativa, y se pondrá de acuerdo con los maestros, los padres de familia, los pedagogos y especialistas se hará un plan educativo, en cada región será especial.

Indicó que no puede haber un plan educativo nacional, “México son muchos Méxicos, es un mosaico cultural y la educación tiene que apegarse a la realidad de los pueblos, a la realidad de las regiones, de las culturas, de las lenguas, de las tradiciones, de las costumbres” y añadió que se hará un plan educativo para La Montaña, sin afectar el derecho del magisterio.

Se comprometió que habrá trabajo en La Montaña, porque se construirán los caminos de los pueblos que hacen falta, se harán de concreto, con revolvedora, se pagará bien el salario y habrá un efecto multiplicador, se harán las obras, se activará la economía, se quedará dinero en las comunidades y habrá trabajo en las comunidades.

Comentó que su sueño que quiere que se convierta en realidad que es el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas.

Llamó a terminar de organizarse, a no pelearse al contrario hay unirse, porque el sectarismo es dañino, no se gana nada peleándose aquí, si se dividen le hacen el juego a la mafia del poder y pidió la unidad de todos.

Comentó que está muy bien de salud, ya sus adversarios dicen que está enfermo, está chocheando, que ya le dio un infarto, le falta otro y hasta ahí llegó, “estoy al cien, eso sí les puedo decir, líder no va a faltar”.

Tanto en Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez, Guerrero, López Obrador comentó que faltan 24 días para la elección y está más del 50 por ciento de intención de votos, el segundo lugar está como en 20, es decir, está de 26 a 30 por ciento de ventaja a nivel nacional y “este arroz ya se coció, hay un despertar ciudadano”.

Señaló que ya no es nada más el centro, el sur, el sureste, sino las personas de los estados del norte del país le dan su apoyo y expresó que es muy probable que gane, será una transformación, no será más de lo mismo, no es cualquier elección, a ver quién queda, esta elección es histórica, porque se definirá el destino de la nación y del pueblo.

Comentó que quiere llevar a cabo lo que planteaba María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación: “que se modere la indigencia y la opulencia”, es decir, que haya igualdad, porque ahora más desigualdad monstruosa en el país, unos cuantos lo tiene todo y millones de los mexicanos están en la pobreza.

Dijo que dentro de pocos días iniciará la cuarta transformación de la vida pública de México, habrá una regeneración de la vida pública del país y se logrará sin violencia, de manera pacífica y manifestó que es un compromiso que en seis años ya no habrá corrupción, ni impunidad en el país, trátese de quien se trate.

Expuso que no vivirá en Los Pinos, los cuales pasarán a formar parte del Bosque de Chapultepec, será un espacio para la cultura, el arte, la recreación para el pueblo de México y planteó que las primeras exposiciones serán de las artesanías de Chilapa en Los Pinos.

Pidió el voto parejo por los candidatos al Senado: Félix Salgado Macedonio y vendrá también en la boleta el nombre de Nestora Salgado, solo que no lo acompaña ahora, porque hay una actitud represiva del gobierno.

Denunció la actitud del gobierno de estar metiendo demandas a todos los dirigentes sociales, y mencionó que todos vienen de la lucha social saben cómo fabrican delitos como fue el caso de los maestros de Oaxaca los acusaron de lavado de dinero.

Recordó que cuando estuvo en contra de la entrega del petróleo, en Tabasco, le metieron una denuncia, 11 delitos, casi todo el Código Penal, le dictaron orden de aprehensión, pero no se atrevieron a ejecutarla.

“Ya sabemos, por eso no está sola Nestora, la apoyamos a Nestora Salgado”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

Para finalizar, el candidato presidencial se comprometió a dar atención especial a los pueblos de La Montaña de Guerrero.

En Chilapa de Álvarez, Guerrero, López Obrador adelantó que primero serán concluidas las obras que dejaron tiradas las actuales autoridades alrededor del país y después comenzará nuevas como la construcción de un hospital en el municipio.

Expresó que hay un cementerio de obras inclusas en todo el país, porque dejaron tiradas obras como escuelas, universidades, hospitales, caminos sin terminar.

Al finalizar, López Obrador llamó a los ciudadanos a no vender sus votos a cambio de migajas, porque eso que dan en vísperas de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana, lo que el pueblo quiere es justicia.

Dijo que se pondrá de acuerdo con religiosos, padres de familia, maestros para convocar a un diálogo por la paz en Chilapa, en Guerrero y en el país, no se le dará la espalda al problema de la inseguridad, no se quiere más homicidios y más violencia, se necesita la paz con ese propósito.