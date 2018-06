Ante el peritaje que realizó el Consejo Coordinador Empresarial a los audios filtrados del candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas contundentemente dijo “La ciencia y los expertos hablaron y dieron un resultado contundente”

Ante ello aseguro creer firmemente que con todo lo que salido a la luz respecto al aspirante panista, el CCE deberá tomar una posición para denunciar o no la situación, pero recalcó que los campechanos deberán analizar su voto para valorar quienes son las mejores opciones y perfiles para gobernar el país y Campeche.

“Creo firmemente y estoy convencido, que los campechanos siempre demandarán respeto; los campechanos son gente muy inteligentes, la gente de nuestro estado siempre tiene ese conocimiento pleno de por quién van a decidir a la hora de emitir su voto y su confianza en el próximo proceso electoral, y estamos ciertos y seguros que eso harán, pensarán siempre en reflexión, con inteligencia” alegó el mandatario estatal.

Moreno Cárdenas, lamento la postura de la Coordinadora Parlamentaria al desacreditar el peritaje realizado pero expresó que cada quien puede expresar su sentir, pero las acciones difundidas fueron más que evidentes por lo que la ciudadanía ya no se dejará engañar y ellos tomarán la última decisión para Campeche.

“Yo lamento mucho, respetamos como siempre les he dicho, los comentarios pero al final del día, ese es el tema que hoy nos compete a todos: El respeto a las instituciones, pero ahora, imagínense, resulta que ningún es peritaje certero, profesional, pues no tiene validez, lo que sí queremos venir a decir nosotros es que, al final del día, a la ciudadanía no se le engaña” expresó el gobernador.

Respeto al cuarto audio filtrado del contendiente, Eliseo Fernández Montufar, se dijo sorprendido pero manifestó es un hecho lamentable que ninguno de los campechanos puede permitir, pues es grave tener señalamientos tan delicados y difíciles incluso antes de llegar al cargo de elección popular como lo es la Presidencia Municipal.

“Yo siempre he dicho que hay algo que es muy importante, los ciudadanos están hartos de la corrupción, están hartos de la impunidad, lo que yo siempre he dicho es: la gente nota, anota y vota, la gente sabe, es una decisión personal, es una decisión que habrá de tomarse frente a la urna y lo único que les digo siempre a los ciudadanos es reflexión”, finalizó el Jefe del Ejecutivo Estatal.