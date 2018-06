A unas semanas antes de las elecciones del primero julio, más militantes panistas siguen abandonando al Partido Acción Nacional (PAN), ya que coinciden que existen irregulares, pues candidatos y dirigentes sólo les importa sus intereses personales, dejando a un lado a la militancia.

Un grupo de militantes de la comunidad de Pich, encabezados por José Antonio Manzanilla Kau, José del Carmen Barrera, y José Antonio Barrios Alcocer, anunciaron, que junto con sus familia abandonan el proyecto del candidato a la alcaldía de Campeche de la coalición “Por Campeche al Frente” (PAN-MOCI), Eliseo Fernández Montúfar para sumarse y apoyar al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alexandro Brown Gantus.

José Antonio Manzanilla Kau, mencionó, que llevaba en el PAN más de 20 años y con las experiencias que ha vivido como militante del Partido, la campaña de Eliseo Fernández Montufar no es real y es vacía porqué no hay propuestas sustentadas, además, de que como su coordinador de campaña no ha recibido apoyo ni el interés del panista por la labor que realiza.

“Un total de 20 líderes estaremos renunciando y después sobre nosotros tenemos familia grande, ya serán unas 500 personas más de distintas jurisdicciones; porqué también vemos una campaña que no garantiza nada” dijo.

Señaló, que Eliseo Fernández Montufar no le interesa la militancia panista que lo ha estado apoyando en su campaña, debido a que sólo una vez han tenido comunicación directa con él, y de resto no lo han vuelto a ver.

En ese sentido, refirió, que la decisión de apoyar a Alexandro Brown Gantus, es porqué ven mejores propuestas, sensibilidad, accesibilidad y cercanía con la gente.

Por su parte José del Carmen Barrera, comentó, que la única vez que se reunieron con el candidato la panista, les prometió muchas cosas para que lo apoyarán en su campaña, en Pich, sin embargo hasta la fecha no les ha dado la cara.