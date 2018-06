Indica que habrá acuerdos para impulsar el desarrollo, crear empleos, para que mejore la situación económica y social para el país, se pondrá por delante el interés nacional

López Obrador anunció que fue una reunión constructiva, de mucho respeto con el CMN

Aclara que el que está propuesto para ser secretario de Hacienda es Carlos Urzúa

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que estableció un compromiso de trabajar juntos con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), en el caso de que el pueblo de México decida “que yo sea Presidente de la República”.

“Y lo más importante es que hay el acuerdo de que si ganamos, porque va a depender de lo que decida el pueblo, el día primero de julio, si ganamos vamos a tener una relación de cooperación entre el sector privado y el sector público”, detalló.

Destacó que se hizo el compromiso para trabajar juntos, que haya unidad para sacar adelante a México, que se pongan de acuerdo los tres sectores de la economía: el público, el privado y el social.

“Quedamos en que después del primero de julio, si ganamos la Presidencia nos vamos a volver a reunir para ponernos de acuerdo y poder presentar conjuntamente un plan de desarrollo económico para México para que haya crecimiento en la economía”, indicó.

Añadió que para que se termine este periodo de estancamiento económico o de muy poco crecimiento económico, muchos de los problemas que se tienen se originaron porque no ha habido crecimiento de la economía.

“Este año se está proyectando un crecimiento de alrededor del 2 por ciento y puede ser que menos, cuando el mundo va a crecer al 4 por ciento, nosotros en México vamos a crecer a la mitad, al 2 por ciento, esto no puede seguir así”, consideró.

Planteó que para que haya crecimiento económico en México se requiere de la convergencia del sector público y del sector privado, por eso está reunión fue muy importante.

Enfatizó que no se puede solo con la inversión pública sacar adelante al país, se requiere de la inversión privada, que se actúe de manera conjunta y eso es lo que se esbozó en la reunión y ese es su punto de vista.

Indicó que habrá acuerdos para impulsar el desarrollo, crear empleos, para que mejore la situación económica y social para el país, se pondrá por delante el interés nacional.

Señaló que es muy probable que los representantes del sector empresarial den a conocer sus puntos de vista, “yo estoy hablando por lo que a mi corresponde, no hablo en nombre de ellos”.

A la pregunta de los reporteros sobre si hubo reconocimiento de los empresarios que va arriba en las encuestas, el candidato a la Presidencia de México mencionó que se habló del tema, de todo y del Tratado de Libre Comercio, de la necesidad que se apoye la negociación para que no se perjudique a México.

Expresó que se habló que no se deje solo al gobierno de México, al triunfar apoyará al gobierno de Enrique Peña Nieto para que la negociación con el gobierno de Estados Unidos no perjudique a los mexicanos, sino beneficie al país, se tienen que unirse.

Previamente, López Obrador anunció que fue una reunión constructiva, de mucho respeto con el Consejo Mexicano de Negocios, se aclararon las cosas, fue muy buena la comunicación. “Yo les diría que fue muy buena para las relaciones entre nosotros y sobre todo, muy buena para el país”, aseguró en entrevista.

A la pregunta de los reporteros qué si se limaron las asperezas, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia”, expresó que sí, se aclararon todas las dudas, se limaron las asperezas.

Sobre si hubo algún tipo de desencuentro en la reunión, López Obrador respondió que no, porque hubo planteamientos francos, abiertos, se ejerció la libertad, a plenitud, de las partes, no hubo censura, se habló con sinceridad, con franqueza, con autenticidad.

Mencionó que no hubo confrontación, ni ningún tipo de reclamos, se dieron planteamientos en lo que no coinciden, esto es normal, porque se construye una democracia, no se apuesta a una dictadura.

“Y en la democracia, pues debe de respetar el derecho a disentir, en las dictaduras hay pensamiento único, aquí hay pluralidad, pero hubo mucho respeto, fue, repito, una muy buena reunión, con buenos resultados para el futuro de nuestro país, para el futuro de México”, profundizó.

López Obrador manifestó que se habló de que es importante y en esto se coincidió que es acabar con la corrupción en el país, terminar con la impunidad, que tiene que haber: crecimiento económico, generarse empleos, se tiene que garantizar el bienestar.

A la pregunta de los reporteros qué si acusaciones mutuas quedarán atrás, el candidato presidencial sostuvo que los integrantes del consejo se portaron muy respetuosos “y yo hice lo propio”.

Sobre si es cierto que se podrían incorporar a su equipo Guillermo Ortiz y Santiago Levy, López Obrador negó dicha situación, se habla con muchos, porque se busca la cooperación y el apoyo de todos, pero no es cierto eso y aclaró que el que está propuesto para ser secretario de Hacienda es Carlos Urzúa.

Precisó que Carlos Urzúa quien será el responsable del manejo de la política económica.

Por la tarde, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Zacatelco, Tlaxcala, donde dio a conocer que sostuvo una buena reunión con integrantes del sector privado, en la que hubo acuerdo y conciliación, en el entendido en el que el próximo gobierno de México representará a todos los mexicanos: “a ricos y a pobres”.

Previó que será un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. “Estamos por eso construyendo la unidad nacional, lo que se necesita, que todos juntos saquemos adelante a nuestro querido México, entre todos, de manera pacífica, sin violencia, que logremos la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país”.

Detalló que hoy expuso a empresarios importantes la fórmula que aplicará para lograr el crecimiento económico, la creación de empleos y el bienestar, la cual es muy sencilla:

“Vamos acabar con la corrupción, vamos a acabar con los privilegios y todo lo ahorremos se va a destinar al impulsar actividades productivas, a crear empleos y al bienestar del pueblo de México, esa es la fórmula”, describió al decir que hay presupuesto, pero mucha corrupción.

Expresó que todos los mexicanos cuidarán el presupuesto, se pondrá por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, no costará mucho porque la corrupción no se da de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, porque en todos los pueblos de México hay gran reserva de valores: culturales, morales y espirituales.

Puntualizó que el problema está arriba y depende mucho del ejemplo que dé el presidente, habrá un presidente honesto y los gobernadores tendrán que ser honestos al igual que los presidentes municipales.

Sostuvo que se ahorrarán los 500 mil millones de pesos que actualmente los políticos corruptos se roban del presupuesto, asimismo se recaudará otra cantidad parecida al cortar el copete de privilegios de los altos funcionarios públicos.

“Va ser un gobierno sencillo, un gobierno sin lujos y sin privilegios, voy a empezar dando el ejemplo, porque vamos a bajar los sueldos de los de arriba y yo voy a empezar con el ejemplo, me voy a bajar el sueldo a la mitad, menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Manifestó que se bajarán los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo, no vivirá en Los Pinos, los cuales pasarán a forma parte del Bosque de Chapultepec, son como 600 hectáreas para que sea la recreación, el arte, la cultura de pueblo de México, ni en Nueva York tendrán un espacio así.

Comentó que no se subirá al avión presidencial de 7 mil 500 millones de pesos, porque no ofenderá a los mexicanos, venderá dicho avión, así como toda la flotilla de helicópteros y aviones del gobierno, estará prohibido que los altos funcionarios públicos viajen en aviones y helicópteros privados.

Indicó que se cancelará la compra de los 8 helicópteros artillados a Estados Unidos que costarán 25 mil millones de pesos, porque no se quiere la guerra, se quiere la paz, no habrá atención de médica privada para los altos funcionarios públicos, porque eso cuesta 5 mil millones de pesos al año, se hacen hasta cirugías plásticas a costilla del erario, por eso aparecen que están más jóvenes.

“Ahora están diciendo que yo estoy enfermo, que estoy chocheando, que ya me dio un infarto y que no tarda y me da otro, saben qué, estoy al cien, al cien, ellos se ven muy jóvenes, pero están planchados, yo estoy al natural”, manifestó al señalar que los altos funcionarios públicos tendrán que ir al ISSSTE o al Seguro o al Seguro Popular para que vean lo que se siente.

Prosiguió que no habrá pensiones para ex presidentes, no se les entregará 5 millones de pesos mensuales de pensión a cada ex mandatario, Carlos Salinas, Vicente Fox, Ernesto Zedillo.

Explicó que con los ahorros se destinará para destinar a mejorar la situación económica y social del pueblo, se rescatará al campo del abandono, se apoyará a los productores del campo, se fijará precios de garantía para los productos del campo, se fortalecerá el mercado interno, producirá en México lo que se consume, es un giro que habrá en la política económica.

Manifestó su admiración por el pueblo de Tlaxcala, porque es uno de los pueblos más trabajadores del mundo y puso de ejemplo que en una pequeña superficie siembran, tiene mucha productividad del maíz, todavía en el solar tienen animales y en la casa tienen el telar, es una economía integrada.

“Se apoyará la economía popular”, se comprometió con los ciudadanos de Tlaxcala e informó que los jóvenes tendrán derecho al estudio y al trabajo, y lo resumió en una frase. “becarios sí, sicarios no”.

Mencionó que llegando, llegando se cancela la mal llamada reforma educativa y se pondrá de acuerdo como maestros, padres de familia, pedagogos, especialistas para elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la educación sin afectar los derechos laborales del magisterio.

Adelantó que se parará la política privatizadora, pasará al basurero de la historia, aumentará al doble la pensión a los adultos mayores, serán alrededor de mil 500 pesos mensuales y será universal, apoyo para discapacitados pobres.

Reconoció que los mexicanos son dichosos y afortunados, a pesar de los pesares, que se presentaron las condiciones para llevar a cabo la transformación sin violencia y de manera pacífica, será profunda igual que La Independencia, La Reforma y la Revolución de 1910.

Indicó que el movimiento crece día a día y ejemplificó que ayer salió una encuesta en el periódico El Financiero, donde le dan 50 por ciento, el segundo lugar 24 puntos, “estamos 26 puntos de ventaja, dos a uno y solo faltan 26 días, este arroz ya se coció”.

Pidió la organización de más gente, hay que unirse todos, de todas las clases sociales, de todas las religiones, solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación y llamó a que todos estén unidos para cuidar casillas el próximo primero de julio, porque “juntos haremos historia”.

Llamó a votar parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, nada de voto diferenciado, son libres, pueden votar por quien quiera, pero está obligado a decir que es mejor tener mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

“Yo no me voy dejar chantajear, no va a haber moches y para eso se requiere, se necesita que haya auténticos representantes populares” en el Congreso, expresó.

López Obrador estuvo acompañado por la próxima secretaria del Medio Ambiente, Josefa González y adelantó que se dará a conocer una agenda para el medio ambiente y para conservación, el cuidado del medio ambiente.

Se comprometió no llevar a cabo ningún proyecto que afecte el medio ambiente o sin consultar a los ciudadanos, no se destruirá la naturaleza, ni se contaminarán las tierras, el agua, el aire y se logrará el desarrollo sustentable.

Expresó que regresará al Zacatelco, Tlaxcala como presidente electo para traer el programa de desarrollo integral y lo que se invertirá para que cada seis meses se le dé seguimiento y se evalúe el programa.

Desde la Plaza Lerdo en Jalapa, Veracruz, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador expresó que nació en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, pero es “choco-jarocho” y comentó que le va bien, requetebién, el periódico “El Financiero” dio a conocer que tiene 50 por ciento de intención del voto, está 2 a 1 y faltan 25 días para la elección “este arroz ya se coció”.

Comentó que el alma del movimiento es el pueblo y llevará a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país.

Ante los veracruzanos, el candidato presidencial pidió voto parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, porque quieren transmitir el mensaje de que ganará el peje, pero no Cuitláhuac, pero “va a ganar ya sabes quién y Cuitláhuac también”.

Dijo que mucho cuidado el alentar el voto cruzado, porque si no gana Cuitláhuac García el gobierno del estado, tendrá que a andar con la mano en la bolsa para cuidar su cartera.

Preguntó a los presentes quién votará de manera diferenciada, los veracruzanos contestaron que no y López Obrador expresó que ni los de Gobernación votarán diferenciado, “un aplauso para los de gobernación, votar por parejo por la transformación de Veracruz y México”.

Mencionó que se necesita más organización en Veracruz, trabajar, en estos días, para la defensa del voto, porque no sólo están comprando los votos o utilizando el dinero del presupuesto, sino la prensa vendida quiere aparentar que hay un empate técnico, pero Cuitláhuac García tiene más de 15 puntos de ventaja en la entidad.

Expresó que cómo se le ocurre al gobernador de Veracruz meter de candidato a su hijo, nunca en la historia de México un gobernador ha dejado a su hijo de gobernador, es un insulto, una falta de respeto, pero los veracruzanos no lo van a permitir.