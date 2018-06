Cada compromiso que les traemos tiene como finalidad ir solucionando los problemas reales, proporcionarles un mejor entorno, ayudarlos a mejorar su economía, garantizarles un mejor futuro a sus hijos, “el reto es transformar vidas” aseguró Laura Hernández Pacheco, candidata a diputada por el Primer Distrito.

Significó que todos los candidatos del PRI-Verde-Nueva Alianza han conformado una plataforma de trabajo que se complementa desde lo local hasta lo federal “cada uno tiene claro lo que tiene que hacer, “de lo que se trata es que todos tengan las mismas oportunidades. Ese es nuestro compromiso”.

En plática con habitantes de la colonia Minas, reiteró que las propuestas tienen que ser muy responsables, sin mentiras ni engaños, “no les vamos a ofrecer cosas que no podemos hacer ni cosas que no necesitan. Por eso ven que todo lo que les planteamos está apegado a la realidad que viven”.

La candidata de la Coalición, “Campeche para todos” explicó que por cada problema que expongan ellos tienen la obligación de buscarle una solución, pero cada quien en su ámbito y competencia, porque cambiar vidas requiere de todos.

“Claudio trae propuestas que le corresponden al ayuntamiento, pavimentación, alumbrado, agilización en trámites, incentivos y facilidades para emprendedores, entre otros. Christian y Chanona la atracción de recursos para inversión en la entidad. Y yo la gestión permanente, impulso de leyes que traigan beneficios reales, garantizar que en el presupuesto de egresos se contemplen las obras que requieren, y el apoyo directo a rubros como becas, el plan nutricional para los adultos mayores solos y en condición de abandono, por mencionar algunos”.

Subrayó que los candidatos de las coaliciones “Todos por México” y Campeche para todos” no han dejado de caminar un solo día, porque no quieren que nadie se quede sin ser escuchado “hemos hecho una campaña seria, de escuchar y conocer de viva voz las demandas, de propuestas reales, no venimos haciendo promesas sino sellando compromisos. Somos un equipo trabajando unido y de la mano de los ciudadanos. Por eso pueden tener la seguridad que no les vamos a fallar. Les aseguro que aquí nos tendrán presentes, siempre con ustedes”

Redacción