A pesar del corto tiempo de practicar el atletismo, la joven Tamika Kenesha García Solís, se ha llevado experiencias gratas que la motivan más a seguir practicando este deporte con perseverancia para ser la mejor.

Aunque esta joven atleta ya practicaba dicho deporte antes de cursar el bachiller, se le dio la oportunidad de competir en diversas competencias que se realizan durante el periodo escolar para representar con orgullo al Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM).

Reconoció, que al principio se le complicaba combinar la escuela con los entrenamientos, pues en algunas ocasiones dependiendo del tipo de competencia se lleva horas de dedicación y aunado a ello en algunas ocasiones tenia proyectos y tareas escolares que cumplir, sin embargo, con el paso de tiempo aprendió administrar tiempos, sin afectar la escuela y sus prácticas deportivas.

“Los entrenamientos son máximo de 2 a 3 horas en la tarde de lunes a sábado y a veces por etapas de competencia o para adaptarse me toca entrenar los domingos y esto me ha dado la oportunidad de competir a nivel nacional y aunque en lo personal la última vez no fueron los resultados que hubiese esperado, pero estoy lista para próximas competencias este año con mejores resultados” dijo.

Ante ello, le queda muy claro que competir en otro Estado, le ha dejado la mejor experiencia de su vida y aunque existe el temor de con quienes tiene que competir y que si cumplirá con los mejores resultados para llenar de orgullo a Campeche y a la escuela que representa, entre otros factores, estos los ha ido superando para llevarse la mayor satisfacción de mejorar y ser reconocida como una de las mejores atletas.

Tamika, considera que el deporte es una actividad que brinda demasiado, por lo cual, no hay manera de limitarse en este ámbito deportivo ya que deja experiencias, y se conocen a personas que están dispuestas apoyarte.