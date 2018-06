Pide no confiarse, porque se enfrente a una mafia del poder, es gente que no tiene escrúpulos morales, hacen fraudes electorales

Guanajuato.- El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador convocó a quienes trabajan en la defensa de los votos a reforzar el trabajo de organización y tener representantes en todas las casillas.

Pidió no confiarse, porque se enfrente a una mafia del poder, es gente que no tiene escrúpulos morales, hacen fraudes electorales, no se respeta la voluntad de los ciudadanos, y ya saben que cómo compran votos, rellenan las urnas, falsifican las actas, y todo esto se les facilita si no se tiene organización.

A un mes de la elección presidencial, llamó a cubrir todas las casillas y reforzar de manera especial a aquellas casillas donde siempre hacen fraudes electorales, rellenan las urnas, falsifican el resultado electoral.

“Tenemos que organizarnos bien, los coordinadores estatales, coordinadores distritales, los coordinadores generales, los representantes de las casillas, desde días antes capacitarnos sino lo hemos hecho todavía, conocernos bien, estar estrecha comunicación, prever todo lo relacionado con el transporte para llevar a cabo la supervisión en el caso de los coordinadores generales y desde muy temprano a la casilla”, indicó.

Asimismo, le pidió a la gente que esté muy cerca de la casilla, que vaya a votar, que no se vayan a sus domicilios, que estén cerca, a una distancia que sea permitido, puedan tener una reunión cívica, estar pendientes, reportar todo lo extraño, lo que se considere irregular, estar defendiendo todo el día del primero de julio el voto y al cierre en la casilla recoger el acta.

Señaló que no por el festejo, porque se ganará, ni porque se cuenten los votos primero del Presidente, y todo el mundo se dedique festejar, se abandone el recuento de las otras elecciones, “tenemos que estar ahí hasta el final, porque estamos pidiendo que sea el voto parejo”.

Indicó que se solicita que se vote por ya sabes quién y por los candidatos a gobernadores, diputaos, senadores, presidentes municipales, voto parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”.

Añadió que aunque estén contentos, porque se ganará la Presidencia de México, hay que esperar el conteo en casilla de la otras elecciones, “no hace que nos den las 12 de la noche, la una de la mañana, las dos de la mañana, va a haber tiempo para el festejo, vamos a estar festejando, al día siguiente nos podernos levantar tarde, vamos a estar desvelados, pero muy contentos con el triunfo”.

López Obrador observó que se logrará, entre todos, desde abajo y con la participación de la gente, la transformación del país, de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación en la historia de México.

“Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México y ustedes son protagonistas fundamentales, yo confío mucho en ustedes, porque son gente consciente, mujeres y hombres con convicción, les mando un abrazo fuerte”, finalizó.