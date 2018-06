Andrés Manuel López Obrador adelanta que sí triunfa solicitará, en los primeros días, una entrevista



El candidato presidencial por la coalición “Juntos haremos historia” que si los empresarios quieren criticar que lo hagan, no hay ningún problema

Uriangato, Guanajuato.- Andrés Manuel López Obrador recomendó a Enrique Peña Nieto que busque una entrevista con el presidente Donald Trump por la intención del gobierno de Estados Unidos de cobrar aranceles al acero y el aluminio que produce México.

“Que puedan hablar de manera directa”, porque no ha estado Peña en la Casa Blanca, eso nunca se había visto, ha habido otras ocasiones y es muy notorio que no se ha podido dar una entrevista de jefes de Estado, manifestó.

Consideró que es el momento para que Peña Nieto pida una entrevista con Donald Trump, pero eso no significa que se actuará sin decoro, es decir, todos los mexicanos estarían de acuerdo que se hiciera este encuentro para plantear de manera directa el tema de los aranceles y que no sea a través de intermediarios.

“Porque se está demostrando que el equipo que está negociando no es eficaz, o sea, no son buenos diplomáticos” dijo al adelantar que sí triunfa solicitará, en los primeros días, una entrevista.

Deseó que ojalá y ahora Peña Nieto solicite la entrevista para que no se agrave, ni se deteriore la relación con Estados Unidos.

“Necesitamos mantener una relación de amistad con Estados Unidos, una relación de respeto mutuo y de cooperación, entonces sí caemos en la trampa del contestar agravio por agravio, el diente por diente, ojo por ojo, pues nos vamos a quedar chimuelos o tuertos, es mejor la diplomacia”, mencionó.

Indicó que la política se inventó para evitar la confrontación, “entonces hay que buscar ese encuentro para hacer entrar en razón al presidente Donald Trump”.

Previamente, expresó que el gobierno federal tiene que dar una respuesta firme a la decisión del gobierno de Estados Unidos de cobrar un arancel, un impuesto al acero y al aluminio que se produce en México, pero no debe de haber ruptura y no se tiene que caer en la guerra comercial.

Comentó que a México no le irá bien, porque la economía mexicana es muy dependiente del exterior y de la economía estadounidense por muchas razones, entonces sin dejar de responder con dignidad, se tiene que buscar el acuerdo, la negociación, tiene que haber más democracia, más diálogo, hay que insistir con Donald Trump

“Porque no nos convendría, hay que buscar la manera de arreglarnos con el gobierno de Donald Trump, aún con todas sus actitudes de falta de respeto hacia los socios comerciales de Estados Unidos, debe de buscarse el acuerdo, la negociación, no apostar a la ruptura, no apostar a la guerra comercial, porque no es ese el camino”, insistió.

En entrevista, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de la República señaló que es una buena elección para que se entienda que debe de diversificarse la política comercial y que por lo mismo tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, para no estar dependiendo del exterior.

“Ser autónomos, independientes, aportar más a el mercado interno y diversificar nuestras relaciones comerciales, sin dejar de atender por su importancia la economía de Estados Unidos y de Canadá, tenemos que pensar más en lo nuestro, en México, tenemos que pensar más en fortalecer la economía nacional, en el mercado interno”, dijo.

López Obrador manifestó que no hay un plan, desde hace mucho tiempo, para fomentar la industria nacional, ni para impulsar al sector primario, no hay política industrial desde hace 30 años.

“Entonces, por eso todas estas medidas nos ponen en una situación de debilidad, de indefensión, entonces tiene que cambiar poco a poco, no puede haber así un gran viraje, pero sí tenemos que voltear el rumbo, cambiar de rumbo e ir apoyando y fortaleciendo más el mercado interno para depender cada vez menos de los países extranjeros”, planteó.

A la pregunta de los reporteros sobre que hay más cúpulas empresariales que tiran línea a sus trabajadores, López Obrador respondió que están en su derecho, porque es respetuoso del derecho a disentir, que si los empresarios quieren criticar que lo hagan, no hay ningún problema.

“Es su derecho, es el derecho a disentir, nosotros estamos luchando para que haya una democracia auténtica, no estamos apostando a una dictadura, queremos que haya democracia y esto significa que no puede haber pensamiento único, sí ellos piensan distinto, pues están en su derecho de manifestarlo, como también nosotros”, dijo.

Ofreció disculpas, porque tiene que decir lo que piensa, qué opina de la situación del país y ha dicho, ha escrito que el problema de México tiene que ver con la corrupción y la impunidad, que existe una mafia de poder y se integra por políticos corruptos y traficantes de influencias.

“Eso que pienso lo puedo probar, es más he escrito libros de eso y nunca, nunca me han replicado, nunca me han contestado diciendo que es mentira lo que sostengo. Entonces, pues estamos en libertad todos los mexicanos, que bueno que hay diálogo, que hay debate, que hay critica, que bien, eso ayuda mucho a purificar la vida pública de México”, insistió.

A la pregunta de los reporteros sobre cuál sería el mensaje que le daría a los empresarios, el candidato presidencial respondió que se apoyarán con créditos sin intereses a los que tienen talleres, comercios, producción de textiles y calzado, porque el propósito es que la ropa y el calzado que usen se produzca en México, genera empleos para los mexicanos.

Anunció que después del primero de julio se reunirá con empresarios y comerciantes de México para darles a conocer el plan para atender a los jóvenes, así como la política que se llevará a cabo para impulsar las empresas.

A la pregunta de los reporteros que si no ve un boicot de ciertos empresarios como del Grupo México, López Obrador respondió que ojalá y cambien de parecer, rectifiquen, porque no le conviene a México que se den estos escenarios de confrontación.

“Yo que creo que el pueblo de México ya decidió y que los empresarios que no son solo los de mero arriba, incluso ni todos los de mero arriba, son algunos que se apasionan mucho y que son los que han estado apoyando al PRIAN, y ahora como le está yendo mal al PRIAN, se desesperan, se alebrestan, pero yo creo que ya se van a tranquilizar, poco a poco”, sostuvo.

A la pregunta de los reporteros sobre la declaración de Enrique Peña que es muy duro ser presidente, López Obrador comentó que respeta mucho la opinión de Peña y agregó que no es fácil, pero sí hay convicciones y principios, se puede salir adelante.

En otro tema, el candidato a la Presidencia de México aseguró que está arriba en Guanajuato y el candidato al gobierno del estado está para arriba, el del PAN en picada.

En Puruándiro, Andrés Manuel López Obrador opinó que el gobierno de México debe de responder con firmeza y al mismo tiempo no caer en la trampa de la guerra comercial, no meterse a una guerra comercial, porque desgraciadamente está muy endeble la economía mexicana.

“Porque estos políticos irresponsables dejaron de apoyar nuestras actividades productivas y tenemos mucha dependencia del extranjero, tenemos por eso que actuar con firmeza, pero al mismo tiempo mantener las relaciones de comercio con Estados Unidos y para esto es importante el diálogo, que no haya ruptura, que no haya guerra comercial, que se busque una salida digna”, mencionó.

Enfatizó que sea una salida que beneficie a México y Estados Unidos, se tiene que hacer entrar en razón a Trump, es necesaria la comunicación, la cooperación para el desarrollo entre EU y México, poco a poco se piense en reconvertir la economía nacional, porque no ha funcionado el que se esté apostando solo a la relación comercial con Estados Unidos.

“No se puede poner todos los huevos en una sola canasta, se tiene que diversificar la relación comercial, que no dependamos de todo de un solo país para nuestras relaciones económicas y relaciones comerciales”, dijo

Previamente, informó que Donald Trump pondrá aranceles al acero y al aluminio que se produce y exporta a Estados Unidos, quiere cobrar un impuesto del 50 por ciento.

Anunció que se apoyará a los que producen en México, a los que hacen la ropa, el zapato, tendrán créditos a la palabra, intereses, porque el propósito es que ya no sigan invadiendo al país de mercancías del extranjero, porque significa menos empleos, más pobreza, más inseguridad y violencia.

Dio su apoyo a los productores y los comerciantes de calzado y de ropa de Guanajuato.

Comentó que es muy seguro el triunfo del primero de julio y puso de ejemplo que en una encuesta en el periódico Reforma tiene 56 puntos de ventaja, significa 2 a 1 del segundo lugar.

“Aunque se unieran todos, ya no podrían, desde luego no tenemos por qué actuar con arrogancia, tenemos que ser humildes, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, dijo.

Comentó que hay una polémica con algunos hombres negocios que no quieren el cambio, porque a ellos le ha ido muy bien, se comprende, pero el pueblo de México sí quiere el campo.

Señaló que Germán Larrea, dueño del Grupo México mandó una carta a sus trabajadores para que tengan cuidado y no se vayan a equivocar votando por el populismo, si siquiera saben qué es eso, es como “un chupacabras” para asustar y meter miedo.

“Ese señor no quiere el cambio, ayer o hace dos días le conteste y lo hago de manera respetuosa, porque yo no odio a nadie, yo lo que quiero es que vivamos en una sociedad mejor y que podamos dejarle de herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país próspero y donde se pueda vivir con seguridad, con paz social”, expresó.

Recordó que antes de Carlos Salinas, Germán Larrea no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero llega Salinas entregó los bienes de la nación a sus allegados y le da la mina de Cananea a Larrea, es una de las minas más ricas con más historia de desdicha, porque en 1906 se asesinó a trabajadores mineros.

La mina valía, añadió, 2 mil millones de dólares, Salinas le vendió la mina en 400 millones de dólares, a plazos a Larrea, se la vendió al 20 por ciento de su valor, y en Guanajuato, hace poco, el dueño de Grupo México recibió la concesión de una carretera de un libramiento que se hizo en Silao, Guanajuato.

Manifestó que la obra se hizo con dinero del pueblo de Guanajuato, con dinero del presupuesto, y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez le dio la concesión a Germán Larrea para que cobre por transitar en esta carrera, ese es el problema que se tiene en México: la corrupción, porque unos cuantos se aprovechan del presupuesto.

Comentó que ahora lo critican mucho primero decía que era como Hugo Chávez, que se iba a quedar 14 o 18 años en la Presidencia, que se iba a reelegir, como no les funcionó eso, ahora dicen que está malísimo, ya le dio un infarto y no tarda en darle otro.

“Estoy al cien, que ya estoy enfermo, chocheando, viejo, pues sí, ellos se ven jóvenes, porque se planchan, yo estoy al natural”, señaló.

En otro tema, expresó que se tiene la dicha enorme de lograr la cuarta transformación, porque no ha funcionado la alternancia y la prueba ha sido Guanajuato, cómo ha está la entidad, después de muchos años de predominio del PAN, no están bien las cosas, hay mucha pobreza y por eso se desató la inseguridad y la violencia en la entidad.

“Nunca había habido tanta inseguridad y violencia en Guanajuato, porque los gobernantes del PAN se han dedicado a saquear, a robar igual como lo hacían los del PRI, lo mismo, qué cambio puede ser que sigan con las mismas conductas deshonestas, que lleguen a los cargos con el único propósito de hacerse grandes con la riqueza mal habida”, expresó.

Propuso que se tiene cambiar la actual situación del país y comenzar la cuarta transformación del país, se terminará con la corrupción, se acabarán con los privilegios de los altos funcionarios públicos.

Pidió voto parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, a cuidar los votos, no vender sus votos a cambio de migajas.

Se comprometió a regresar como presidente electo para presentar el programa de desarrollo para el pueblo de Guanajuato.

Por la tarde estuvo en Zacapu y Pátzcuaro, Michoacán. Mañana estará en Valle de Santiago y Guanajuato, Guanajuato, así como en Jesús María, Aguascalientes.