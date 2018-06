Elecciones 2018

Desconozco el nombre de mi padre. Guardo en mis alforjas la furia de los siglos. Hoy se cumplen tres milenios del inicio de mi eterno caminar entre las horas. Cabalgo el tiempo sin sentir dolor en los huesos. Está de más decir que la sangre ya no corre por mis venas. Sin embargo, hasta hoy, no me es posible dejar de llorar.

Madre me busca, mas no me encontrará. No lo sabe, pero está condenada a lamentar mi ausencia una y otra vez, sin poder encontrarme jamás. Dicen que repite cíclicamente: ¿dónde está mi hijo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Se esconde entre la noche? Yocasta, el ánima griega, que comparte amor de madre y esposa en un solo hombre, la escucha con pesar. También se conmueven Escila, Caribdis, la Candileja y la Sayona. Cada una cuenta su historia alrededor de una fogata crepuscular, a la cual vuelvo cada milenio. Allí descubrí mi origen, la razón de mi nebulosa existencia apenas perceptible en las brisas de una playa siberiana o en las noches sin constelaciones.

Veo a mi padre en cada hombre que me toca arrebatar del mundo de las lumbreras. Ruegan, imploran, piden otra oportunidad. Ignoran que mi rostro lloroso – plasmado en óleo alguna vez en una de las ciudades del mundo nórdico – carece de compasión. Solo cumplo una misión y una condena que no merecí, que la mujer que me engendró forjó en su amor posesivo. No se aflijan; al final, peregrinamos todos en círculos concéntricos, sin posibilidad alguna de alcanzarnos.

¿Mi progenitor? Tengo inextinguible fe en que, cuando lo encuentre, tendrá el valor para decirme que me quiere e irá conmigo a la disolución resplandeciente de todas las ánimas que viven en paz, más allá de la muerte.

Ya es tarde, se va acercando la noche. Gracias por escucharme y descuiden, no los llevaré hoy.

Hasta pronto.