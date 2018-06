Elecciones 2018

Siempre dijo que la vida era una mierda, pero que aun así, había que vivirla.

Supuse que lo decía por el hambre que había en el mundo, por los niños de Siria, o porque quizá un día se dio cuenta que las diferencias sociales hacían mucha diferencia y que en el mundo había mucha gente buena y otro tanto casi igual en número, que estaba dispuesta a hacer daño a otro ser humano sin la más mínima compasión.

Mamá había decidido irse de casa después de varias de peleas, hubo gritos y lágrimas. Yo me fui con ella y mis hermanos, pero sentí tal tristeza de dejarle a él solo, que regresé días después a pesar del descontento de mi madre.

El día que volví a vivir a su casa, me compró un helado, me regañó por picarle los ojos al colocarle los lentes, me preparó una sincronizada en la parrilla y me llamó “pendeja” por caerme al subir un escalón.

Ése era él, y su propio vórtice de sentimientos encontrados.

Durante nuestro tiempo juntos, fueron varias las tardes que me escuchó intentar aprender a tocar el saxofón y me dijo que parecía un perro aullando, hasta que cierto día escuchó completa la melodía de “ cerezo rosa” y se asomó un gesto de orgullo en su expresión. Me dejó adoptar un perro, a pesar de que no era amante de los animales, y me observaba sonriente, algunas tardes, jugar desde la ventana de su habitación.

Después de dos años de compañía, decidí partir con mi madre y hermanos, cuando él encontró compañera y yo un nuevo y pequeño hermano. Sin embargo, me llevé sus palabras en el corazón: “No sea chillona, no se deje influenciar por su madre y sépase que aquí estoy.”

Han estado siempre… Don Efrén y su paradójica versión de amor.