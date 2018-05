Alvar Ortiz Azar, candidato a diputado local por la coalición “Campeche para Todos”, se comprometió a mantener y reforzar la Casa de Gestión en el Distrito 4, proyecto que en su momento puso en marcha Christian Castro Bello, hoy aspirante a senador.

Al visitar este miércoles a familias del Barrio de Santa Ana donde, casa por casa, presentó sus propuestas e invitó a confiar en los candidatos de la alianza que conforman el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), remarcó que están listos para trabajar en equipo por el bien de las familias campechanas.

A los vecinos les comentó la importancia de mantener la Casa de Gestión, asegurando que no estará cerrado y no será un espacio burocrático sin beneficio.

“Lo que estamos proponiendo, es que la Casa de Gestión que impulso nuestro amigo Christian Castro sea reforzada para ofrecer atención médica gratuita para los vecinos del cuarto Distrito, para que allí nos digan sus inquietudes y nosotros le demos el trámite necesario”, expuso.

Reconoció que, en muchas ocasiones es difícil hablar con el diputado por lo cual este espacio de atención ciudadana, será el interlocutor para mantener el trabajo en equipo.

“Pero no crean que le dejaremos la chamba a la Casa de Gestión, no, a nosotros como ya lo dije nos van a ver en las calles, en las colonias caminando, escuchándolos y brindándoles la atención oportuna, no voy a ser diputado de escritorio, vengo con la camisa del ciudadano a trabajar, a hacer de este, el Distrito donde vivo el mejor atendido”, declaró.

Alvar, quien por la tarde visitó la Ampliación Leovigildo Gómez, manifestó que esta Casa de Gestión vendrá a reforzar la Estación Verde de la Salud, un espacio itinerante de atención ciudadana y que desde hace varios años impulsó desde la Dirigencia del PVEM.

“Lo que estamos haciendo, es darle continuidad al gran trabajo que en equipo un grupo de jóvenes empezamos a hacer en la ciudad, es nuestro granito de arena para tener un mejor lugar para vivir, no tengan duda que vamos a seguir con ese ritmo, con esa enjundia de apoyar a nuestros amigos del cuarto Distrito”, terminó.

