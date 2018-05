“Un error de construcción de la compaña, no supo armar la estructura para sostener la columna sobre la base de la zapata de la Avenida Gobernadores y le faltaron contravientos” externó esta mañana Edilberto Buenfil Montalvo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI) respecto a lo ocurrido en la construcción del Distribuidor Vial.

“El armado de fierro en la estructuras en donde se utiliza fierro con mucho peso, debe de tenerse las precauciones, para dicho armado, cuando son columnas se debe tener el cuidado de tener los suficientes tensores para que no se vaya a doblar la varilla… estaban levantando la columna de abajo de la zapata en donde no habían amarrado ni la columna que estaba poniendo a la zapata, no la habían fijado y ya estaban subiendola” dijó Buenfil Montalvo.

Alrededor de las 10 de la mañana a la altura de la Avenida Francisco I. Madero, y Avenida Gobernadores, colapsó una estructura de armado, que se esta fabricando para la construcción de una de las columnas que sostendrá la parte superior del Distribuidor Viál.

En el momento de los hechos trabajadores de la empresa constructora “Gordillo”, se encontraban laborando en el área afectada originando que cinco trabajadores salieran perjudicados, de los cuales uno tuvo una herida grave en la cabeza, bastante profunda en la región frontal, por lo cual fue trasladada de inmediato para su atención.

Al lugar de los hechos acudieron personal de protección civil y de bomberos, de estos últimos Justo Ancona Inurrieta, especificó que había ocasionado que las varillas colapsarán “El peso de la estructura fue que los ganó, se reventó uno de los tensores que sirven para sostener los cuatro vientos de la estructura, se revienta uno de ellos y esto es lo que ocasiona que le gane el peso”.

Milagros Ascencio