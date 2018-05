Es lamentable que los dirigentes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), estén enquistando una campaña de desestabilización al interior del Partido de Trabajo (PT) y principalmente en este proceso electoral, manifestó, la candidata a la alcaldía del PT, Ana María López Hernández, esto tras una supuesta denuncia que interpondrá Morena por el uso de la imagen de Andrés Manuel López Obrador.

“PT es un aliado de AMLO que ha estado desde el 2000 a la fecha firme, y es lamentable hacer esos señalamientos, acusaciones, difamaciones, a quien le resta posibilidad de generar más votos a favor es al candidato presidencial” dijo, López Hernández.

Ante ello cuestionó que bajo cuál marco legal pretenden interponer una denuncia, pues a nivel nacional son 3 partidos que representa el candidato López Obrador y eso les da derecho de usar su imagen y presentar sus propuestas.

Por lo cual, consideró, que esto es una acción desesperada de Manuel Zavala Salazar y de Enrique Ochoa Peña, por la incredibilidad de la población hacia Morena a nivel estatal y lo que representa que difícilmente ganen alguna candidatura.

López Hernández, refirió, que a Manuel Zavala no le queda más que confundir a la población con base de mentiras, pues se ha quedado corto en su campaña, “la campaña que ha estado realizando, es mentirle al pueblo que va arrasar, no se le ve haciendo trabajo de gestión constante, se ha quedado con su discurso antiguo de golpear y no proponer ni hacer nada a favor” .

Finalmente, sostuvo, que si en campaña esta mintiendo que se puede esperar si llegara asumir la responsabilidad de gobernar al municipio, por lo cual, le pidió que en lugar de buscar alternativas, como buscar denuncias por su desesperación, que se ponga a trabajar él (Manuel Zavala) y todo su equipo de campaña.