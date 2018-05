El candidato presidencial de la coalición Todos por México reconoció los rezagos del país en materia de seguridad y enlistó propuestas para terminar con la impunidad

Se comprometió a trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dio a conocer la ruta de trabajo que seguirá su gobierno para fortalecer las capacidades del Estado a fin de investigar, perseguir y castigar los delitos que lastiman a los mexicanos.

Meade hizo un reconocimiento franco y realista sobre los retos existentes en materia de seguridad e impartición de justicia, del que da cuenta el hecho que sólo 3 de cada 100 delitos que se cometen en el país son investigados.

“Tenemos un reto de seguridad que no terminamos, no sólo de superar, que no terminamos de enfrentar y dimensionar”, aceptó Meade ante organizaciones de la sociedad civil que lo convocaron a la Tercera Cumbre Ciudadana, encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Minería.

En contraste con su adversario Andrés Manuel López Obrador que se pronuncia por la amnistía para delincuentes y promueve candidaturas de personajes con apelaciones pendientes por secuestro, Meade estableció su visión según la cual la justicia para las víctimas implica castigar a quienes las violentaron.

“No puede haber justicia en México si no hay rendición de cuentas; no puede haber justicia en México si las denuncias no son investigadas; no puede haber justicia en México si esa investigación no termina con una sentencia que genere la posibilidad de reencontrarnos en el tejido social, de haberle dado respuesta a una víctima que lo fue de una violación a la ley”, aseveró Meade ante dirigentes y miembros de las organizaciones civiles.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se pronunció por incrementar las capacidades de las instancias encargadas de la procuración de justicia, con el objetivo que la totalidad de las denuncias que presenten las víctimas sean investigadas.

De igual modo, presentó sus propuestas de contar con un código penal único, fortalecer a las policías, impedir el flujo de armas que llegan a los delincuentes y prevenir la comisión del delito mediante acciones de intervención en espacios públicos, la promoción del deporte y el mejoramiento del transporte.

México necesita más sociedad civil

José Antonio Meade firmó más de cincuenta compromisos de la agenda de la Tercera Cumbre Ciudadana, en materia social, desarrollo y derechos humanos, entre otros.

El abanderado presidencial dijo que comparte con las organizaciones convocantes el objetivo del bien común y agradeció a las organizaciones civiles la invitación a trabajar en una agenda conjunta de desarrollo.

Apuntó que, para ser mejor, México debe incrementar la participación de ciudadanos en actividades de organizaciones civiles y de voluntariado.

“México tiene menos sociedad civil de la que necesita, México tiene menos cultura de participación de la sociedad civil de la que requiere. Cuando nos comparamos con prácticamente cualquier métrica, nos estamos quedando cortos en la construcción de un sector que, sin duda, está aportando ya de manera decidida al desarrollo del país”, señaló Meade.