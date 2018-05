Durante un diálogo ameno, franco y directo, el candidato de la coalición Por México al Frente recibió 50 propuestas de jóvenes de todo el país

Aceptó asistir a un encuentro con jóvenes de la Universidad Iberoamericana

“Quiero hacer un cambio profundo para nuestro país, que se conduzca realmente con honestidad, valores y ética. Un gobierno que sea eficaz, que resuelva los problemas de la gente”, afirmó el candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, durante un diálogo con jóvenes.

Durante el evento “Kybernus. Recupera tu futuro: Una propuesta de la juventud para el país”, realizado en el Frontón México, Ricardo Anaya se sinceró sobre sus motivaciones para ser Presidente de México:

“Veo al país, desde que tengo uso de razón, y digo: ¿cómo puede ser que un país con tantos recursos naturales, con gente tan chambeadora… por qué no hemos podido avanzar como lo han hecho otras naciones del mundo? Y creo que la conclusión es que no ha fallado la gente, han fallado los gobiernos, porque hemos tenido gobiernos profundamente corruptos y gobiernos profundamente ineficaces y eso es lo que yo he querido cambiar”.

En el diálogo con aproximadamente 500 estudiantes, en representación de jóvenes de todo el país, se le presentaron 50 propuestas que comprenden cinco grandes ejes: libertad, estado de derecho, igualdad de oportunidades, emprendimiento y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Tras asegurar que el modelo actual de política no sirve poner ejemplos de corrupción que han marcado a nuestro país, como los del ex gobernador priista Javier Duarte, Ricardo Anaya consideró que la honestidad, eficacia y austeridad serán suficientes para que la gente crea en la política.

Finalmente, explicó que su apuesta es a la educación, porque ésta es “un mecanismo de defensa”.

Al término de su participación, en entrevista con los representantes de los medios de comunicación, dijo que aceptará ir a la Universidad Iberoamericana a dialogar con los estudiantes en cuanto le indiquen la fecha.

También se refirió a la “paranoia” del candidato de Morena, quien recurre a su “teoría permanente del complot”, y lo invitó a hacer campaña y a respetar el resultado de la elección del próximo 1 de julio.

Sobre los amagos del PRI de quitar los apoyos de Prospera si no votan por su candidato, Ricardo Anaya no descartó una denuncia, pero, además, explicó que habrá un replanteamiento del mismo, ya que las autoridades hoy lo utilizan para controlar a la gente.

“Eso es medrar con la pobreza, eso es absolutamente inaceptable, los programas deben ser útiles a los ciudadanos, no a los funcionarios que los quieren controlar políticamente. Aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que es falso, que el programa PROSPERA va a continuar y sí valoramos hacer una denuncia para que pueda intervenir la autoridad, porque hemos visto que este asunto se está generalizando, prácticamente, en todo el territorio nacional”, puntualizó.