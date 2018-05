A 34 días de que se realicen las elecciones presidenciales, López Obrador hace un llamado a sus adversarios para que serenen, se tranquilicen, no habrá persecución política



“Los gobiernos que se dediquen a trabajar y a manejar con honestidad el presupuesto, van a contar con nuestro apoyo”, anuncia

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Andrés Manuel López Obrador manifestó que habrá diálogo y está abierto al diálogo, dispuesto a hablar con sus adversarios, no tiene nada que ocultar, ya es público lo que piensa y lo que hará, nadie se puede llamar a engaños, se acabará con la corrupción y la impunidad.

A 34 días de que se realicen las elecciones presidenciales, hizo un llamado a sus adversarios para que serenen, se tranquilicen, no habrá persecución política, porque no es su fuerte la venganza, lo que quiere es que haya justicia.

“El cambio verdadero, la transformación va a consistir en que ya no se va a permitir la corrupción de nadie, y no va a haber impunidad, entonces eso es lo único que se va a llevar a cabo, y el que nada debe, nada teme”, expresó.

El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de la República expresó que faltan 34 días, está arriba de las encuestas, está ya casi 30 puntos arriba de ventaja y aquí en Michoacán lo mismo, en todo el país, “vamos bien y de buenas”.

Adelantó que habrá una relación de respeto con los gobiernos de los estados y de los municipios, porque con las nuevas reglas no se permitirá la corrupción en el país, ni no habrá alianzas de corrupción, ni de impunidad.

“Los gobiernos que se dediquen a trabajar y a manejar con honestidad el presupuesto, van a contar con nuestro apoyo y con nuestro respeto, los que se dediquen a robar van a tener problemas, los que actúen con honestidad al contrario van a contar con todo el apoyo del gobierno federal”, expuso.

Pidió a los empresarios mandaron cartas a sus trabajadores para que voten por Ricardo Anaya que actúen con responsabilidad, que respeten la libertad de los trabajadores, que tengan el derecho de votar libremente, no los amenacen, ni los asusten, ni los obliguen, el voto es libre y secreto.

“No habla bien de quien está queriendo manipular a sus trabajadores o quien está queriendo asustar, se ve mal, lucen mal, ya estamos en otro tiempo, ya deberían de entender que ya no hay ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad, ya los mexicanos están decidiendo con mucha información, tienen conciencias de las cosas”, consideró.

A la pregunta de los reporteros sobre que estudiantes de la Ibero lanzan un video para invitarlo a un encuentro, López Obrador ofreció disculpas a los estudiantes de la Ibero, del Politécnico, de la UNAM y de otras universidades, así como de organizaciones sociales, de la sociedad civil, empresarios que lo han invitado a encuentros.

“Pero ya no puedo, porque estoy recorriendo todos los distritos del país, y ya nos queda muy poco tiempo, nos queda un mes de campaña y todavía tengo que visitar muchas regiones de México, hoy por ejemplo son tres distritos, aquí Zitácuaro, San Felipe del Progreso y Atlacomulco, y mañana otros tres, ya no puedo”, explicó.

A la pregunta de los reporteros sobre las detenciones que ha habido sobre autodefensa, el candidato presidencial comentó que se debe de cambiar la estrategia para combatir la seguridad, porque no ha funcionado.

Sobre si no tiene miedo de visitar Apatzingán, López Obrador indicó que no, porque el que lucha por la justicia, no tiene nada que temer.

En otro tema, el candidato presidencial anunció que habrán proyectos de desarrollo de energía alternativa, se desarrollarán energías: solar y eólica, así como otras fuentes de energía no contaminante, limpia y que sean renovable.

“Por ejemplo se rehabilitarán todas las presas del país, las hidroeléctricas para que se produzca más energía con la misma agua que se tienen ya en las presas”, expuso.

A la pregunta de los reporteros qué si durante su gira tendrá algún acercamiento con el gobernador michoacano o si le piensa llamar, López Obrador comentó que no, ahora no, “no lo estoy haciendo con ningún gobernador, ni con Peña Nieto”.

Adelantó que próximamente irá al puerto de Lázaro Cárdenas para apoyar la actividad productiva y se revisarán los proyectos.

Comentó que tendrá un sistema de evaluación sobre el combate a la corrupción, además esto lo miden hasta organismos internacionales como Transparencia Internacional que hace una evaluación periódica y actualmente México ocupa el lugar 135 de 176 países en materia de corrupción.

“Con Calderón y Peña crecimos del lugar 60 al 135 en corrupción. Vamos a terminar con la corrupción desde el primer año”, “México va a ser de los países con menos corrupción en el mundo, en nuestro sexenio, en los primeros lugares de honestidad en el mundo”, previó.

Zitácuaro, Michoacán, López Obrador comentó que tendrá un gobierno itinerante como lo hicieron los presidentes de México, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas del Río, visitará todos los pueblos de México y supervisar los programas.

Pidió que en estos 34 días que faltan ayuden a orientar a la gente, porque estos corruptos tienen el truco de comprar los votos, trafican con el hambre y la pobreza de la gente y comentó que la elección del primero de julio donde se enfrentará la dignidad del pueblo contra el dinero de la mafia del poder, ganará la dignidad del pueblo.

Llamó a no dejarse engañar por los partidos paleros que son el PRI y el PAN, que ahora también ya es comparsa el PRD, son lo mismo, arriba comen en el mismo plato.

Dijo a los ciudadanos que si le cuestan mucho trabajo salir de los partidos de la mafia del poder, pues pidan permiso a los dirigentes en los 34 días que faltan para pertenecer al gran partido de la transformación nacional y cuando se logre el cambio verdadero, el que quiera que se regrese a dichos partidos.

Expresó que voten parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” en Michoacán.

Por la tarde, en San Felipe del Progreso, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador mencionó que tiene una ambición legítima que quiere pasar a la historia como un buen presidente de México como Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas del Río.

Recordó que del Estado de México fue un presidente bueno Adolfo López Mateos, que hizo muchas cosas buenas: construyó infraestructura y presas, nacionalizó la industria eléctrica nacional, comenzó a con los desayunos escolares, entregó libros de texto gratuitos para los estudiantes.

Aunque también en la entidad mexiquense, manifestó, es Enrique Peña Nieto, “ya no me voy a meter, porque no quiero” y agregó que ahora ya es moderado con Peña Nieto, porque hizo el compromiso que respetará el resultado de la elección presidencial, “entonces le estoy dando el beneficio de la duda”.

Expresó que no quiere hablar mal de Enrique Peña, porque no es hipócrita y mencionó que ahora ya se volvió deporte nacional atacar a Peña, los mismos que lo impusieron ya lo convirtieron en chivo expiatorio, es como el payaso de las cachetadas.

“No me voy a sumar a eso, yo tengo mi propio criterio, ya lo que dije de Peña, es más se lo dije en su cara y antes de que tomará posesión de la Presidencia, se acuerda que les dije si gana el PRI, si regresa el PRI, nos van a llevar al despeñadero, se acuerdan, ya no quiero meterme en eso”, recordó.

Agradeció al pueblo mazahua por entender muy bien la señal que son tiempos para la unidad, que hay que hacer a un lado las banderas partidistas “y tenemos que levantar la bandera de México, todos juntos, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación”.

Expresó que ya despertó el pueblo de México y se tienen que unir para lograr, en 34 días, la cuarta transformación de la vida pública del país, porque antes se realizaron tres transformaciones: La Independencia, La Reforma y La Revolución de 1910.

Señaló que será una transformación pacífica, ordenada, sin violencia a diferencia de las tres anteriores y adelantó que se acabará con la corrupción, porque son más rateros los que se roban el presupuesto.

Comentó que regresará como presidente electo para traer el plan de desarrollo que contemplará para la infraestructura y desarrollo social para la región mazahua y para San Felipe del Progreso, Estado de México.