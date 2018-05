Expresa que se someterá a la revocación del mandato y está seguro que terminará el sexenio, serán seis años nada más

Cuitláhuac está más de 10 puntos arriba del hijo de Yunes”, señala Andrés Manuel López Obrador

En Minatitlán, anuncia que habrá democracia sindical, se a cabo el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero, llegó a su fin

Beatriz Gutiérrez comentó que para la verdadera transformación se tiene que pensar y actuar diferente, y por ello propuso poner fin a la idea de la primera dama

Cosoleacaque, Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador aseguró: “estoy al 100 y estoy todavía macaneando, bateando arriba de 300, voy a llegar a 2024 y vamos a dejar las bases de un México nuevo, de una patria nueva, entre todos, vamos a acabar con esta pesadilla” y “empezará una auténtica una verdadera transformación”.

Previamente, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia”, señaló que hoy leyó a un intelectual conservador que dice que está rodeado de delincuentes, y que ya padeció de un infarto, si llega a la Presidencia y le da otro infarto, entonces el gobierno quedará en manos de delincuentes y que por eso va a votar por Anaya, “que con su pan se lo coma”.

Expuso que “no cabe duda que el conservadurismo obnubila hasta a gente inteligente, los perturba, ese señor del periódico Reforma, un articulista, no voy a mencionar su nombre por respeto, se voló la barda, lo tenía yo en otro concepto, ahora resulta que ya está apostando a que me va a dar otro infarto”.

López Obrador expresó que se someterá a la revocación del mandato y está seguro que terminará el sexenio, serán seis años nada más y completos, porque por principios cree: “en el sufragio efectivo, no reelección”.

Aseveró que no traicionará al pueblo de México, porque tiene una ambición legítima: “quiero ser un buen presidente de México, y estoy tan seguro de que lo vamos a lograr que se va a notar desde el primer año el cambio por completo, ya me comprometí a someterme a la revocación del mandato a los tres años”.

Indicó que primero sus adversarios y sus voceros decían que se iba a quedar, que se iba a reelegir, que iba a ser como Hugo Chávez, quien se mantuvo 14 años en la Presidencia, “ni como Hugo Chávez ni como Porfirio Díaz”.

Pidió correr la voz que los veracruzanos tiene que votar parejo por los candidatos a la coalición “Juntos haremos historia” en Veracruz, porque no son por nombres, sino por la transformación de México, faltan 35 días, van a ver en la noche del día primero de julio va a correr la noticia por todo el país, por todo el mundo, ganó el movimiento de transformación nacional.

En Cosoleacaqe, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador manifestó que los veracruzanos saben que es choco-jarocho y agregó que está 35 por cierto arriba en las preferencias electorales en Veracruz, pero si se tiene que medir cuáles son las preferencias en el sur del país, está muy bien, “y el que está muy bien es el que va a ser el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Alertó que hay una estrategia de la mafia de poder y del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para hacer creer que López Obrador está arriba, pero el candidato de la coalición de “Juntos haremos historia” al gobierno del estado, Cuitláhuac García supuestamente compite reñidamente con el hijo de Yunes Linares.

“Pero eso es mentira, porque Cuitláhuac está más de 10 puntos arriba del hijo de Yunes”, señaló al comentar que ahora la mafia del poder en su desesperación, en un periódico que tiene cierto prestigio cucharearon una encuesta en donde supuestamente hay aquí, un empate en Veracruz, no hay ningún empate.

Pidió al medio de información que no diga mentiras, pueden tener compromisos con Yunes, peor hay que decir la verdad, el periodismo tiene que ejercerse con objetivo y profesionalidad.

“Vamos a triunfar en Veracruz, vamos a triunfar en el país, porque vamos a llevar entre todos, desde abajo, la transformación que se necesita en México”, expresó.

Comentó que la transformación del país consistirá en limpiar de corrupción al país, no se permitirá que se roben el dinero del pueblo, se terminarán los privilegios en el gobierno, se bajará a menos de la mitad del sueldo que actualmente percibe Enrique Peña Nieto, sin compensaciones, porque sería un abuso, un acto de corrupción el cobrar tanto habiendo tanta pobreza en el país.

Señaló que bajará los sueldos de los altos funcionarios públicos para subir el salario de los de abajo y añadió que sus adversarios, los de la mafia del poder y sus voceros, sus intelectuales orgánicos que eso es populismo e ironizó: “casi no duermo”.

Indicó que siempre quieren asustar con el fantasma del populismo, ni ellos mismos saben qué es el populismo, es un invento, es como “el chupacabras”, es para espantar, asustar a la gente, por eso crearon, no de ahora, viene de tiempo atrás, siempre la derecha, los conservadores sacan ese expediente, para todo el que lucha a favor del pueblo se la acusa de populista.

Comento que a Hidalgo se le acusaba de demagogo, al presidente Juárez también padeció de discriminación y racismo, los oligarcas decían que Madero estaba loco, así siempre se mal habla de dirigentes sociales, se les llama populistas, demagogos, se les llama también delincuentes.

Ejemplificó que una candidata que viene del movimiento social, Nestora Salgado está siendo acusada por el PRI de delitos, “ustedes saben bien que los luchadores sociales tienen que padecer de denuncias, les fabrican delitos a los dirigentes magisteriales, a los dirigentes campesinos, a los dirigentes, a los dirigentes obreros”.

López Obrador recordó que por defender el petróleo en Tabasco, lo acusaron con 11 delitos, le metieron todo el Código Penal, hasta orden de aprehensión “¿y qué pasó? aquí estoy, vamos a transformar el país”.

Dijo que habrá un gobierno humilde y por ellos se quitarán los privilegios como es la atención médica privada para altos funcionarios públicos, donde se gasta 5 mil millones de pesos al año.

Comentó que un alto funcionario púbico, que ahora está retirado, se hizo una cirugía plástica de la nariz a costa del erario público, se estiran por eso aparecen que están muy jóvenes.

Expresó que “me dicen que estoy chocheando, que estoy enfermo, pero yo estoy al natural y estoy al cien”.

Dijo que los altos funcionarios van a tener que ir al ISSSTE, al Seguro y al Seguro Popular, que no es ni seguro ni popular, para que vean qué sé siente, porque no hay medicinas en el centro de salud.

En otro tema, manifestó que le van a poner la banda presidencial, lo quieran o no lo quieran, la mafia va para afuera.

En Cosoleacaque, Veracruz se comprometió a rehabilitar la industria petrolera, porque está en picada y se rescatará la industria eléctrica, se rehabilitará la refinería de Minatitlán para que produzca a toda su capacidad, se construirá dos refinerías: Campeche y Tabasco, para producir en México se producirán las gasolinas, además se mejorará las condiciones de trabajo y de vida en el municipio.

En entrevista y a la pregunta de los reporteros sobre si ve crisis económica después de los comicios, López Obrador respondió que para nada, hay estabilidad económica, financiera, así se lo han expresado inversionistas del extranjero.

Recordó que se reunió hace poco con el administrador, el presidente de uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo Blackrock, y tiene toda la confianza en México, “tienen toda la confianza en nosotros, no va a pasar nada”.

Consideró que algunos y los comprendo de los militantes de PAN, patrocinadores del PAN, ahora quieran asustar diciendo de que va a haber inestabilidad, de que somos como Echeverría, como López Portillo, todo ese cuento” “o populismo, todo ese tipo de absurdos que no tienen nada que hacer”.

Sobre que la empresa Herdez lanzó una carta a sus empleados con respecto a las elecciones del primero de julio, el candidato a la Presidencia de México dijo que los empresarios están en su derecho, pero el voto es libre y es secreto.

En otro tema, indicó que el síndico de Cosoleacaque se unió al movimiento que encabeza, así como dos ex presidentes del PAN: Manuel Espino y Germán Martínez.

López Obrador brindó su mano franca a los adversarios y comprende que estén nerviosos.

Comentó Yunes que se metió en un lío, porque quiere dejar al hijo de gobernador, no va a ganar el hijo, aunque derroche todo el dinero de Veracruz, porque sus paisanos veracruzanos no van a permitir que Yunes deje a su hijo como gobernador.

Recordó que envió cartas a dirigentes políticos, parlamentarios, civiles y de organismos internacionales para que observen las elecciones en Puebla y Veracruz, porque se utilizan mucho dinero del presupuesto de los gobiernos para imponer sus familiares.

Informó que le pidió a Horacio Duarte, representante de MORENA ante el INE, que hiciera la petición formal ante el Instituto Nacional Electoral para que la observación internacional se centre en Veracruz y Puebla, y mañana se hará la petición.

Detalló que por otro lado invitó a dirigentes sociales e integrantes de organismos del mundo.

A la pregunta de los reporteros que cuál va ser la relación con el sindicato petroleros y con Carlos Romero Deschamps, López Obrador expresó que habrá democracia sindical.

En Minatitlán, Veracruz, el candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador informó que su esposa Beatriz Gutiérrez usaría la palabra para mandar un mensaje a los ciudadanos de México y será una intervención a la limón.

Desde el municipio con riqueza petrolera, López Obrador expuso que con los trabajadores activos y jubilados se levantará a Pemex, habrá equipos de perforación, trabajo y habrá democracia sindical, se a cabo el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero, llegó a su fin.

Se comprometió a regresar como presidente electo para traer el programa de desarrollo para Minatitlán y Veracruz.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez comentó que para la verdad transformación se tiene que pensar y actuar diferente, y por ello propuso: “poner fin a la idea de la primera dama, porque en México no queremos que haya mujeres de primera y de segunda”.

“Tampoco que haya hombres de primera ni de segunda, en México hay mujeres, en México hay hombres”, dijo al señalar que decir primera dama es algo clasista. “Mi propuesta es que todas son mujeres de México, las mujeres que juntos con hombres vamos a construir una patria más incluyente y solidaria”.

Explicó que una esposa del presidente del país debe participar en todo lo que pueda hasta un límite, tiene que ser una observadora y una persona activa a la vez, una compañera que esté en las buenas y en las malas.

“La esposa de un presidente en nuestros tiempos está obligada a decir y a hacer las cosas de manera diferente”, apuntó al expresar: “yo quiero ser la esposa de un presidente que haga grandes cosas por México y apoyarle”.

Sostuvo que no será candidata a nada, ni será funcionaría pública, así es que imaginen que todos los mexicanos contarán “con mi apoyo en particular las mujeres, me declaró solidaria con mi género”.