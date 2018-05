Después de más de 18 meses el Congreso del Estado de Campeche, mediante las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de Procuración e Impartición de Justicia, dictaminó como procedente la iniciativa presentada por la diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, la cual tiene el propósito de adicionar un tercer párrafo al artículo 92 del Código Penal del Estado de Campeche.

Esta iniciativa tiene como propósito, prevenir, sancionar y erradicar conductas feminicidas, mediante sanciones más severas ante el hecho de llevar a cabo lesiones por cuestiones de género en contra de las mujeres, es por ello que al apartado de tentativa se le adiciona lo siguiente:

“Cuando la Tentativa corresponda al delito de Feminicidio, la punibilidad aplicable será de entre la mitad de la mínima y la mitad de la máxima de las sanciones previstas para el correspondiente delito doloso consumado”.

Previamente en la Sesión Ordinaria del Congreso, se presentó el punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Educación con el fin de crear la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de Campeche en beneficio de los docentes que se encuentran en servicio.

Debido a que el docente no es informando, no es capacitado, ni actualizado, no recibe bibliografía informativa básica, no es alfabetizado en informática, situación que origina en algunas ocaciones la necesidad de jubilarse por miedo a las evaluaciones.

De igual forma se leyó la iniciativa presentada por la diputado Rosario Baqueiro Acosta, para reformar el artículo 146 del Código Civil del Estado de Campeche, con la finalidad establecer claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir y anexar los ciudadanos para solicitar una rectificación de datos en actas por la vía administrativa, y establecer un término máximo de cinco días hábiles para que la autoridad dé respuesta a la solicitud, además de establecer que las correcciones sean de carácter gratuito.

Milagros Ascencio